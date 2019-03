Actualizado 07/03/2019 a las 22:39

La cantante madrileña Ana Torroja fue la última invitada de la semana en «El hormiguero», el programa que dirige y presenta Pablo Motos en Antena 3. La vocalista acudió al espacio para hablar sobre su último éxito, la canción «Llama», y repasar su reciente trayectoria.

Desde el inicio de la entrevista, el presentador aseguró haberse quedado prendado del nuevo tema de la cantante, compuesto por «hasta siete autores diferentes». «Cada mañana, me tengo que echar unas gotas en los ojos y me pongo tu canción. Da una alegría...», confesó Motos. «Sí, es como liberadora», coincidió su invitada.

En su comparecencia en «El hormiguero», Torroja analizó cómo habían cambiado los tiempos en materia musical, cuando Motos le preguntó por la fecha de lanzamiento de su próximo disco. «Antes, hacías singles para luego hacer el disco y así podías testar. Ahora, todo es diferente», afirmó a ese respecto. «Aunque tenemos ocho canciones grabadas. Ha salido "Llama", pero hay otras que pueden salir como single y nos quedan por componer dos canciones más. Para final de año, podremos lanzar el disco», afirmó. «Llevaba cuatro años sin sacar nada».

A continuación, el presentador preguntó a la exvocalista de Mecano por sus experiencias en materia «gastronómica» en los viajes que ha emprendido en estos últimos años. «He comido gusanos, con Alaska y Mario [Vaquerizo]. Saben a pipas. También chapulín, que son saltamontitos pequeños, pero me da más cosa. Los escamoles son las huevas de hormigas, y están buenas. Saben como a mantequilla fuerte», afirmó Torroja.

Tras ello, Motos quiso hablar acerca de un episodio desconocido en la vida de la cantante: un terremoto del que fue víctima el pasado año «en mitad de un concierto» en México. «Así es. Fue en Puebla, el 7 de septiembre. Estaba cantando "Mujer contra mujer", concentrada y con los ojos cerrados, y noté un desequilibrio. Dije... "Que me mareo". Creía que me faltaba oxígeno, porque está a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Pero de repente, vi a todo el mundo corriendo. Me dijeron que bajase del escenario y lo hice, pero entonces el movimiento paró. Por tanto, volví a subir, seguí con el concierto y me volvieron a hacer bajar del escenario», explicó la cantante.

Lo peor, no obstante, estaba por llegar. «Pero según me bajé... el escenario se derrumbó. Yo me caí y me hice una brecha en la mano. Fue un subidón de adrenalina tremendo. Sangré mucho, pero seguñía cantando. Es esa energía que te da la adrenalina en los momentos duros», comentó Torroja, ovacionada por el plató de «El hormiguero».