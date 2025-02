Terelu Campos evita pisar el plató de «Sálvame»: «Si alguna vez entro será una decisión personal»

Terelu Campos no es feliz. Esa es la conclusión que se obtiene de sus palabras de este sábado en «Viva la vida» , cuando habló con Emma García del momento en el que se encuentra actualmente. La presentadora la animó a regresar al plató del que formó parte durante años, el estudio de «Sálvame» . Sin embargo, no fue capaz de atravesar la puerta.

Hace más de seis meses que Terelu Campos no ha vuelto a ese espacio. Después de su repentina salida de «Sálvame diario» , accedió a conceder una última entrevista en «Sábado deluxe» el pasado 25 de mayo . Y desde entonces no ha querido volver a ver en persona el decorado.

«Si alguna vez cruzo las puertas de este plató será por una decisión personal, no porque nadie la tome por mi» , dijo a Emma García desde la puerta del estudio de Mediaset España. Y es que el entrar físicamente en ese espacio le remueve una enorme cantidad de recuerdos, felices y amargos , que ha compartido con el público de «Sálvame».

Esta situación se realizó en «Viva la vida» a raíz de las palabras de Jorge Javier Vázquez durante esta semana en «Sálvame», cuando aseguró que «no me pierdo nunca "Viva la vida", pero a Terelu la veo triste» . El motivo de esto, según el presentador es porque «creo que ese no es su grupo, creo que su ecosistema natural es "Sálvame"» .

Ante estas palabras, Terelu Campos quiso contestar al que fue su compañero, dándole la razón en parte. «Eso es una percepción de Jorge» , relató, ya que asegura sentirse integrada dentro del grupo de su nuevo programa, y confirma estar cómoda con ellos. Sin embargo, no está viviendo un buen momento vital. «Yo no soy feliz en este momento» , comentó. Aunque quiso tener un guiño hacia Vázquez: le agradeció que se acordara de ella, y además, reconoció haber vivido momentos inolvidables en «Sálvame», unas vivencias que «no me lo puede quitar nadie».