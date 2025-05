El tenso reencuentro entre Emma García y Toñi Moreno La tirantez entre ambas presentadoras fue evidente desde que el inicio. «Tenía ganas de verte y que aclaráramos muchas cosas», dijo a modo de saludo Moreno, mientras que García le preguntaba si tenía pareja. «De esas cosas no hablo (...) El tema de las parejas, esa parcela, me la guardo para mí, porque soy propietaria», zanjó la andaluza

Hubo quienes escarbaron y encontraron rencor tras el cambio de roles entre Toñi Moreno y Emma García, hace ya dos años. Nada más lejos de la realidad, como quisieron demostrar ambas presentadores en sus respectivas despedidas de los formatos que las hicieron resurgir en Mediaset.

Con la perspectiva que solo da el tiempo, pocos se atreverían a cuestionar una decisión, la de intercambiar a ambas presentadoras en Mujeres y hombres y viceversa y Viva la vida, que , a todas luces, ha funcionado a las mil maravillas.

Y, sin embargo, la cabra tira para el monte de la misma forma que la presentadora andaluza a Viva la vida . Después de que se anunciara que Toñi Moreno sustituiría a Emma García en el programa que ella misma inauguró, miles de espectadores pudieron asistir al esperado reencuentro entre ambas, que se produjo en uno de los camerinos del grupo de comunicación.

«Tenía ganas de verte y que aclaráramos muchas cosas», dijo a modo de saludo Moreno, mientras que García recordó cómo se conocieron y le preguntó si tenía pareja. « De esas cosas no hablo . Yo estoy todo el día hablando de las cosas que me gusta compartir. El tema de las parejas, esa parcela, me la guardo para mí, porque soy propietaria», zanjó la presentadora andaluza.

«Tenía ganas de verte, vivimos un momento complicado que nos puso la vida patas arriba y es algo que solo hemos vivido nosotras», dijo García, intentando romper el hielo entre ambas, aunque Moreno no parecía querer ponérselo tan fácil: «Se ha escrito mucho más de lo que vivimos». «Nos llevamos muy mal», ironizaba la que fuera presentadora de A tu lado, consciente de los ríos de tinta que se han escrito sobre su enemistad.

A pesar de que la tensión era evidente, las dos presentadoras de Mediaset reconocieron que nunca se llevaron mal, si bien los acontecimientos provocaron que tuvieran que hablar para evitar malentendidos. «Nos hemos tenido que llamar para aclarar ciertas cosas. Hemos hablado muy claro las dos» , reconoció Emma García.

Toñi Moreno, con su habitual desparpajo, no dudó en asegurar que, aunque se encuentra feliz, en su momento no le gustó la decisión por la que tenía que intercambiarse con su compañera.«Yo ya había llegado a un momento tan maravilloso con el equipo y estábamos tan felices, en mi zona de confort, y no quería que me movieran. No me gustó la decisión en un primer momento , pero al día siguiente me hice igual con el nuevo equipo, del que también me ha dado pena ahora despedirme».