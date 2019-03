Tenso enfrentamiento entre Susanna Griso y un simpatizante de Vox

Actualizado 19/03/2019 a las 09:30

De un tiempo a esta parte, Bertrand Ndongo se ha convertido en un rostro asiduo en las tertulias políticas debido a su orientación política. El camerunés, simpatizante de Vox, ya protagonizó la semana pasada una extraña entrevista en «Cuatro al día» y en la que, junto a otro simpatizante de origen chino, defendía las bondades del partido que lidera Santiago Abascal y que concurrirá a las próximas elecciones generales del 28 de abril.

Esta semana, Ndongo acudió a «Espejo Público» para defender los planteamientos de Vox en distintas materias. Sobre inmigración, el invitado al programa de Antena 3 aconsejó a sus compatriotas que no intenten llegar a España en patera «porque no llegan todos, que no paguen a las mafias, que intenten encontrar otras formas», afirmó. La polémica llegó al plató cuando el camerunés fue preguntado sobre el franquismo. «¿Tienes una opinión positiva sobre el franquismo?», preguntó un tertuliano a Ndongo. «Sobre Franco hay que decir las cosas malas, pero también las buenas», afirmó entonces el joven. En ese momento, Susanna Griso salió al paso de su afirmación: «¿Quién te manda a ti hablar sobre Franco? No tienes legitimidad?».

La periodista, que argumentaba que Bertrand Ndongo no podía tener una opinión formada a sus 30 años, fue rebatida por el invitado: «¿Cómo no voy a tener legitimidad para hablar de cosas que están ocurriendo en España?». «Tú no tienes ningún recuerdo de Franco», afirmó entonces Griso. Ndongo, sin embargo, prosiguió su argumentación: «Usted habla de la Segunda Guerra Mundial, ¿estuvo allí? Tenemos libros para estudiarlo», sentenció el joven.

Aquí puedes ver el vídeo:

Entrevista en «Cuatro al día»

La semana pasada Bertrand Ndongo fue entrevistado por Carme Chaparro en «Cuatro al día», el programa que presenta en las tardes de Cuatro. «Decir que [Abascal] no está a favor de la inmigración es tergiversar sus palabras. Es fundamental que en España se haga una inmigración responsable y coordinada. Cualquier persona que quiera acceder a España tiene que entender que tiene una ley de inmigración. Si hay una forma de luchar contra los muertos en el mar, hermanos míos negros, no es otra que acabar con el efecto llamada», afirmó el simpatizante de Vox ante los micrófonos del canal de Mediaset.