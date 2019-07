Actualizado 25/07/2019 a las 07:34

El miércoles comenzó la cuenta atrás para dejar de ver la televisión si no hacemos los ajustes necesarios. La TDT vuelve a «mudarse» de bandas para liberalizar la denominada banda de 700 MHz para el despliegue del 5G a toda España. A partir del 24 de julio arranca el «segundo dividendo digital 5G», mediante el cual se inicia la liberalización de las señales y la emisión en nuevas bandas.

Mallorca, Ibiza, Formentera, junto a un total de 94 municipios de la provincia de Cáceres han sido los primeros en iniciar este proceso que abarcará el territorio completo de España. El viernes 26 de julio le llegará el turno a 24 localidades de Huelva. Pero, ¿qué tienen que hacer para poder seguir viendo la televisión?

Lo primero, es tener claro a las personas a las que las afecta y a las que no. Solo tendrán que iniciar el proceso aquellos que habiten en grandes y medianas comunidades de vecinos, quedando las viviendas individuales exentas de parte del proceso, pero no de todo. La parte más problemática es tener que realizar los cambios necesarios en la antenacomunitaria para sintonizar los nuevos canales. Para ello, los antenistas autorizados —que se pueden consultar en la web del Gobierno de España para la TDT— deberán realizar estos cambios. El coste del mismo lo asumirá la comunidad de propietarios, pero la Administración ha puesto a disposición de los españoles 145 millones de euros en subvenciones.

Una vez completado el proceso de adaptación de la antena, será el momento en el que todo el mundo, independientemente de si vive en una vivienda unifamiliar o en una comunidad de vecinos, deberá resintonizar sus televisores. Para ello, los usuarios deberán realizar una nueva búsqueda de canales a través de los ajustes del televisor —en caso de contar con la tecnología TDT— o de los del sintonizador TDT. Tras esta búsqueda, los televidentes se encontrarán con que muchos de los canales estarán duplicados —«simulcast»—, pero cuando el proceso se complete la señal antigua desaparecerá.

Las claves para entender la resintonización de la TDT

Con el aterrizaje del 5G en España se han impulsado una serie de medidas para desarrollar las redes móviles de esta quinta generación. Entre ellas, destaca el comienzo del «segundo dividendo digital», que obligará la adaptación de las antenas de televisión de unos 850.000 edificios del país. ¿Pero qué es este «segundo dividendo digital»?, ¿a quién afecta su liberación?, ¿qué actuaciones requerirá? y ¿cuánto tendrán que pagar los ciudadanos por ello? He aquí algunas claves:

P - ¿Qué es el «segundo dividendo digital»?

Es el proceso de mudanza de los canales de televisión de la banda banda de los 700 MHz que ocupan actualmente, un espacio que se usará para el despliegue del 5G en España y que ofrece una elevada capacidad de penetración en interiores de edificios. Esto provoca que resulte muy atractiva para las compañías móviles. Además, con el uso de esta banda se garantiza el aprovechamiento de esta tecnología en las zonas rurales. El término «dividendo» tiene que ver con el ahorro de espectro radioeléctrico que supuso el paso de la televisión analógica a la digital de la TDT, que permitió contar con nuevas frecuencias disponibles.

P - ¿Por qué hay que realizar este «segundo dividendo digital» y liberar la banda de 700MHz ?

En la actualidad, la banda de los 700 MHz está siendo ocupada parcialmente por la TDT, y tendrá que dejar de emitir por estas frecuencias el próximo 30 de junio de 2020, tal como establece la Unión Europea. Este movimiento tiene como objetivo el garantizar un uso coordinado de las mismas bandas en todo el espacio comunitario. El objetivo es dejar esta banda disponible para la prestación de servicios asociados a la telefonía móvil del 5G.

P - ¿Por qué se llama «segundo dividendo digital»?

R - Porque ya se produjo uno en 2015, cuando se liberó una parte del espectro —el de los 800 MHz en dicho caso— y también fue cedido para la telefonía móvil, concretamente para el despliegue del 4G. Esta medida obligó a adaptar miles de antenas y resintonizar las televisiones. En esta ocasión, el proceso será similar.

P - ¿Cómo me afectará como ciudadano?

El impacto va a depender de la zona del país y del tipo de inmueble en el que habites. En España, afectará más o menos a la mitad de la población, unas 21 millones de personas. Estas que tendrán que adaptar sus antenas colectivas. En las viviendas individuales, esta medida prácticamente no tendrá efecto alguno, ya que únicamente tendrán que resintonizar su televisor o sintonizador TDT con el mando a distancia.

P - ¿Voy a dejar de ver algún canal al acabar el proceso?

R - Si el proceso se ha realizado correctamente, no se debería de dejar de ver ningún canal. En caso de que, llegado el apagón el 30 de junio de 2020, no veas algún canal, vuelve a sintonizar tu televisor y, si no se soluciona, informa a la comunidad de vecinos.

P - ¿Cuándo empezarán los cambios?

Los encendidos de nuevas frecuencias de TDT comienzan esta misma semana. El miércoles será en Mallorca, Ibiza, Formentera, y Huelva, y el viernes en 24 municipios de la provincia de Cáceres. Durante un tiempo, las cadenas de televisión emitirán simultáneamente a través de las nuevas frecuencias y las antiguas. Después, procederán al apagado de las viejas. Los ciudadanos van a tener 6 meses para adaptarse. Se irá implantando de forma gradual por España hasta dejar esta banda totalmente desocupada a finales de junio de 2020.

P - ¿Los cambios afectarán a toda la geografía española?

R - No, pero casi. El Plan Técnico Nacional de la TDT aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 21 de junio divide a España en 75 demarcaciones, de las que 8 no se verán afectadas. Estas están situadas en Asturias, Barcelona, La Coruña, Menorca, Melilla y en parte de las provincias de Toledo y Murcia. En estas zonas, los canales de televisión no emiten por la banda de los 700 MHz, por lo que no hay nada que resintonizar.

P - ¿Y si tengo televisión de pago?

R - Si dispones de televisión de pago y ves los canales tradicionales a través de tu decodificador no es necesario que realices esta resintonización. Eso sí, si lo apagas y decides verlos por TDT sí deberás resintonizar tu televisor a través de los ajustes de red del aparato.

P - ¿Cuánto dinero me va a costar?

R - La adaptación de las antenas colectivas tendrá que efectuarla un instalador autorizado, lo cual tendrá un coste económico. En cambio, el proceso de resintonización de los televisores es completamente gratuito. Por ello, para minimizar el impacto, el Consejo de Ministros aprobó unas ayudas de 145 millones de euros, que se podrán pedir las comunidades de vecinos a partir del 20 de septiembre y que oscilan entre los 100 y 600 euros, en función de las instalaciones a adaptar.

P - ¿Y qué va a pasar con la banda que dejamos libre?

Esta banda, la de los 700 MHz, se subastará entre enero y febrero del próximo año, en un proceso que concluirá antes del 30 de junio de 2020, y a través de la cual las compañías móviles ofrecerán su cobertura 5G. La recaudación del Estado dependerá de lo que decidan pujar las operadores móviles.

P - ¿Es la primera subasta para el 5G en España?

R - No. El Estado ya procedió a una primera subasta de la banda de frecuencias de 3,6 y 3,8 GHz. Supuso una recaudación para el Estado de 1.470 millones de euros. Gracias al espectro adquirido, Vodafone ha podido lanzar ya en España su red 5G en junio, convirtiéndose en el primer operador en hacerlo en España.