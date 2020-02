Las televisiones comerciales, a Google y Youtube: «¿Cuántos impuestos habéis pagado en España?»

Actualizado 28/02/2020 a las 20:03

El presidente de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca), Eduardo Olano, ha reclamado este viernes a las plataformas de intercambio de vídeo, como Youtube, «responsabilidad con la sociedad en la que operan», al margen de que a día de hoy no les afecten directamente leyes que sí están obligados a cumplir el resto de operadores audiovisuales nacionales. «No creo que sea pedir mucho, desde Uteca, que sean responsables, dado que nos afecta a todos, a la sociedad entera y a nosotros como operadores audiovisuales», ha manifestado Eduardo Olano durante su intervención en la jornada organizada por el Consejo Audiovisual de Cataluña sobre la transposición de la Directiva de Servicios Audiovisuales.

Una responsabilidad que, entre otros elementos, Olano ha concretado en la necesidad de que esas plataformas paguen impuestos en España. «Dos grupos de televisiones hemos pagado 500 millones en impuestos en España en los últimos cinco años, ¿cuánto habéis pagado vosotros en España?», ha interpelado directamente al representante de Google y Youtube presente en las jornadas organizadas por el CAC.

«Bienvenida la competencia y estos nuevos competidores, pero deben implicarse en la sociedad de la que sacan los recursos», ha continuado Eduardo Olano. Unos ingresos generados en España que se estiman en los últimos años en 2.000 millones de euros, solo por dos de estas grandes plataformas. «Más allá de que las leyes les afecten o no, tienen que ser responsables en los mercados en los que operan. Se llama responsabilidad social», ha reiterado. «Y esa responsabilidad empieza por pagar impuestos en los países donde generan sus ingresos».

Además, sobre la Directiva de Servicios Audiovisuales, el responsable de Uteca ha pedido «unas mismas reglas para todos». En materias como la financiación obligada por las televisiones de cine y series europeas , Eduardo Olano ha recordado que se producen 250 películas españolas pero que han caído sus espectadores y su taquilla, y ha solicitado libertad para que las televisiones puedan cumplir esa obligación produciendo más series en lugar de tanto cine, que «no es nuestro core business».

Durante su intervención en las jornadas organizadas por el Consejo Audiovisual de Cataluña, Eduardo Olano ha mostrado también la preocupación de Uteca por lo que está sucediendo con la regulación de la publicidad de las apuestas y lo que puede suceder con la transposición de la Directiva de Servicios Audiovisuales. El presidente de Uteca ha lamentado la discriminación de las televisiones en abierto, ya que el Gobierno no ha tenido en cuenta que la audiencia de las televisiones en prime time, de jóvenes y niños, es inferior a la que tienen los deportes en directo, a los que se les permite la publicidad de marca. «Por eso, vamos a pedir que nos dejen comunicar marca, que no incitación directa al juego, a partir de las diez de la noche, y por supuesto, vamos a pedir que regulen todo lo que se emite en Youtube, porque conceptualmente es un disparate que a aquella plataforma con el liderazgo claro en jóvenes no le afecte exactamente igual esta regulación».