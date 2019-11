Televangelistas al asalto de la Casa Blanca

FABIÁN MOLINO

En España suelen utilizar cadenas de televisión sin licencia, aunque los telepredicadores no son todavía un fenómeno demasiado extendido, todo lo contrario de lo que ocurre en Iberoamérica. Allí la Iglesia Universal del Reino de Dios, más conocida por el nombre de su programa televisivo de testimonios, «Pare de sufrir», han extendido sus redes de manera exponencial combinando promesas de salvación a través del bautismo por el Espíritu Santo, con monumentales ganancias habidas a través de diezmos y ofrendas voluntarias, según su propia versión, generalmente de personas humildes. He ahí dos claves de este desarrollo: medios de comunicación y tejemanejes económicos que han puesto a estas «iglesias» en el punto de mira de la Policía.

La Iglesia Universal del Reino de Dios –uno de sus tantos nombres– fue fundada en 1977 por Edir Macedo Bezerra, un cajero de la Lotería Nacional de Río de Janeiro que, tras discutir con su cuñado por problemas económicos al fundar la Iglesia de la Gracia, decide fundar una propia, que primero funciona en las calles de Río y después en una nave para dos mil fieles. A los pocos años se transforma en una red de sedes que abarca todo Brasil y ciudades estratégicas de Estados Unidos, Canadá, Hispanoamérica e incluso Europa, África y Asia. También son conocidas sus vinculaciones con la política y su manifiesta enemistad con la Iglesia Católica.

Además de editarse libros, diarios, revistas y películas, el gran salto vino con la televisión y la radio. Según datos recientes de la propia organización, el culto alcanza los ocho millones de fieles solo en Brasil, con 9.600 pastores y 4.700 templos instalados en 172 países. El Consejo de Actividades Financieras de Sao Paulo calcula que el patrimonio de la IURD bordea los 2.000 millones de dólares, aunque la fortuna personal de Edir Macedo es incalculable. El Ministerio Público de Sao Paulo pidió ayuda internacional para rastrear los presuntos movimientos financieros ilegales de Macedo, acusado por las autoridades de Brasil de lavado de dinero, fraude y falsificación. Se señalaba al líder religioso de desviar más de 765 millones de dólares recaudados en los diezmos a la compra de empresas de comunicación.

Macedo no es el primer líder religioso brasileño acusado de malversación. La pareja que fundó la Iglesia Renacer en Cristo, que contaba con el exfutbolista brasileño Kaká entre sus fieles, fue arrestada en Miami en 2007 por no declarar más de medio millón de dólares en efectivo ingresados en Estados Unidos. Pero ni las investigaciones periodisticas ni las denuncias han hecho mella en el poder del culto, que se ha hecho fuerte no solo emitiendo su mensaje a través de importantes medios privados de cada país, sino directamente adquiriéndolos.

Además de que la legislación facilita a menudo la creación de nuevas iglesias, el dato clave es que las instituciones como la Iglesia Universal del Reino de Dios o la Asamblea de Dios no pagan impuestos. El secretario de Hacienda de Brasil anunció que comenzarían a cobrarlos, pero el presidente Jair Bolsonaro dejó las cosas claras en un reciente vídeo publicado en su cuenta de Twitter: «Esa información no procede».