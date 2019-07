«Telemadrid es la cadena más barata por habitante de la Forta y la más transparente de España»

Actualizado 28/07/2019 a las 01:54

José Pablo López es director general de Telemadrid desde febrero de 2017. Malagueño de 42 años, tiene experiencia en cadenas privadas tan distintas como La Sexta y Trece, y fue el primer responsable de la pública elegido por consenso. Él dice que llegó para «coser las costuras», después del traumático ERE que supuso la salida de un millar de trabajadores. Dos años y medio después, se muestra más satisfecho por el balance que preocupado por la incertidumbre política: «En los últimos dos años hemos tenido tres presidentes autonómicos. Vamos al cuarto y lo asumimos con total naturalidad».

López es hablador y cita sin parar la legislación que rige los designios de Telemadrid, fruto de un acuerdo político que parece una quimera en toda España. «La nueva ley de 2015 garantiza la autonomía de Telemadrid frente a los cambios de Gobierno. Desliga el mandato del director general y del consejo de administración de las renovaciones en el Gobierno regional. El mandato es de seis años y en principio no hay ningún elemento legal que afecte a la continuidad», precisa el directivo en su despacho, enclavado en la Ciudad de la Imagen.

P - –Tantos cambios de presidente se habrán notado en algún detalle.

–Todos hemos tenido que aprender con un modelo distinto. Humildemente, el consenso sobre Telemadrid entre los cuatro grandes partidos la legislatura pasada es uno de los más grandes que se han producido en la Comunidad. Los políticos acordaron no utilizar la radiotelevisión pública como un arma de desgaste del contrario, y eso siempre implica una renuncia por parte de todos. Ha habido un intento leal de hacer una cadena diferente.

P - –¿Cómo se reprimen luego las ganas de llamar y presionar?

–Lo importante es que nosotros hemos intentado aplicar un criterio profesional, periodístico, sin ninguna hipoteca política. Siempre puede haber quejas o planteamientos distintos, pero explicando el criterio y corrigiendo cuando nos hayamos equivocado es un entendimiento necesario entre políticos y profesionales, no solo en un medio público.

P - –¿Se fiaron todos los partidos de usted por su trabajo previo en La Sexta y Trece?

–Estuve cinco o seis años en cada una, pero no creo que sea determinante. Quiero que me valoren por mi gestión. Hemos intentado aplicar lo que dice la ley y lo que dice la carta básica que luego aprobó la asamblea por unanimidad: recuperar el prestigio y hacer una televisión sostenible.

P - –¿Hasta qué punto ha podido cumplir sus promesas?

–Hemos tenido superávit en los dos últimos años. Esta casa cuesta a cada madrileño 0,90 euros al mes por habitante. Somos la televisión más barata por habitante de la Forta y hemos demostrado que con ese dinero podríamos producir más horas y recuperar talento, además de mejorar puestos en las audiencias. Todo eso en un entorno mucho más adverso, ya que la televisión generalista ha perdido desde septiembre 3,8 puntos. Solo Telecinco ha crecido más en la Comunidad de Madrid que nosotros.

P - –Telemadrid está en torno al 5% de cuota, todavía por debajo de la media de las autonómicas.

–El caso es muy particular en la Comunidad de Madrid, por la penetración de las plataformas de pago y la sobreprima que tienen las televisiones nacionales. Y nuestro presupuesto es aproximadamente el 50% de Canal Sur. Pero la televisión pública regional tiene un futuro cierto en dos cuestiones: el directo y la cercanía. En eso trabajamos. Salvo el wéstern de la tarde, el resto de la parrilla es en directo casi hasta las 23.00.

P - –¿Los informativos han crecido más porque no necesitan tanta inversión?

–Estoy muy orgulloso del trabajo de la redacción y el equipo de informativos. Se está recuperando credibilidad. Hemos incorporado a grandes profesionales y en los grandes eventos, como el 12 de octubre o el 40 aniversario de la Constitución, ya lideramos frente a TVE y La Sexta.

P - –Hay quien teme que con los fichajes vuelva el despilfarro.

–Las cuentas están ahí. Yo soy responsable de los dos últimos ejercicios y se han cerrado con superávit. Esta casa no tiene endeudamiento. La carta básica plantea recuperar la producción propia y eso implica también la recuperación de talento. Primero hemos vuelto a utilizar este edificio para reabrir y producir en directo. No vamos a cerrar 2019 con pérdidas, como ocurrirá en otras televisiones.

P - –¿Traer «viejas glorias» es una política deliberada?

–El nuevo presentador del informativo de las 20.30, Manu Pérez, es joven y viene de la televisión de Extremadura. Pero todo suma. Un rostro conocido puede llamar la atención y Telemadrid se había descapitalizado mucho. Gente como Toñi Moreno, Lourdes Maldonado, Colmenarejo, Félix Madero, Silvia Intxaurrondo y María Rey son caras y voces con un prestigio y una carrera.

P - –También presumen de transparencia.

R - –La televisión pública se la defiende con una gestión profesional y transparente. Somos la más transparente de España. Hemos publicado las cifras de producción de contenidos desde 2016, con el compromiso de actualizar las cifras. No tenemos nada que ocultar.

P - –En TVE se resisten a publicar los sueldos de los directivos.

–Los de Telemadrid se publicaron justo al llegar yo. Es positivo. En los contratos que suponen una adjudicación en contenidos es conveniente que el ciudadano sepa en qué utilizamos los recursos públicos. Se ha producido además un proceso de desconcentración. En 2016, dos productoras acaparaban el 75% de los contratos. En 2018 esa cifra ha bajado al 35%. Hemos diversificado y ampliado al doble el número de proveedores.

P - –¿Cómo ve RTVE? ¿Por qué no hace todo esto?

–Creo que TVE necesita que exista acuerdo y consenso entre las fuerzas políticas para apostar por el futuro de esa casa y no utilizarla como un arma arrojadiza. Es la clave. Luego, no conozco la gestión y por tanto sería presuntuoso hacer cualquier valoración. Los medios públicos son más necesarios que nunca ahora que avanzamos hacia la privatización de la información.

P - –¿Está satisfecho con el modo en que trabajan las autonómicas, agrupadas en torno a la Forta?

–Creo sinceramente que hay que repensar la Forta. En un mundo en que las grandes compañías como Netflix, HBO y Amazon entran en el mercado español y comunitario, donde tenemos dos grandes grupos audiovisuales, Forta tiene que estrechar los lazos de cooperación a todos los niveles. Es un instrumento que podría ser mucho más importante.

P - –¿Tanto como para recuperar el fútbol?

–Eso no, porque la explotación del fútbol en el abierto no tiene ningún sentido. El deporte se ha desviado a la tele de pago y comprar los grandes derechos deportivos no es nuestro lugar. Nosotros apoyamos el deporte de base, femenino y adaptado. Si la televisión pública no está ahí, no va a estar nadie. No son contenidos medibles por su rentabilidad económica, sino por la social.

P - –Sí han luchado por mantener los toros.

–Hemos apostado por continuar con la tradición, sobre todo en plazas de la Comunidad. Están declarados bien de interés cultural en Madrid y tenemos que defenderlos. Igual que la Semana Santa madrileña, en la que hemos producido el mayor número de horas. Hay procesiones que congregan a un número de personas infinitamente mayor que cualquier manifestación. No es solo una cuestión de fe.

P - –Cuando llegó, dijo que el ambiente estaba «envenenado». ¿Ha logrado la paz interna?

–Dije que venía a intentar coser las costuras de la compañía y creo que hemos avanzado. Quiero agradecer a todo el personal el esfuerzo de mirar hacia adelante. Esta casa tenía una oportunidad, todos sabíamos lo que nos jugábamos.

P - -¿Confiesa algún error?

R - –El principal ha sido mi impaciencia para adaptarme a los ritmos de la administración pública. Cuando vienes del sector privado, te chocan de manera frontal. Si la televisión pública pretende sobrevivir, no digo competir, debe tener una agilidad mucho mayor.

P - –La radio también le preocupa de forma especial.

–Se trataba de articular una parrilla coherente que pueda recuperar oyentes. En los últimos dos EGM hemos tenido los mejores resultados en cinco o seis años con Onda Madrid, con voces que son grandes profesionales y referentes, como Pablo Colmenarejo, Ely del Valle, Felipe Serrano, Nieves Herrero, Félix Madero, que hace un grandísimo programa... El futuro es esperanzador.

P - –¿En qué ha quedado La Otra?

R - –Obviamente no tiene presupuesto para incluir todos los contenidos que querríamos, pero ha dejado de ser un canal de repeticiones y tiene ya una programación propia, con deporte regional, no solo fútbol. También contenido infantil y ciclos de cine clásico que no tienen cabida ni en Telemadrid. Y tenemos en marcha programas de producción propia, como el de salud de Alipio Gutiérrez.

P - –¿Es viable la cadena?

–Roza el 1% de audiencia, con contenedores que pueden llegar al 3, y cumple una función alternativa a un coste muy reducido. Tiene sentido mantenerla y hemos introducido la accesibilidad. Los informativos se emiten en lengua de signos de manera simultánea.