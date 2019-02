Actualizado 09/02/2019 a las 01:35

Cuatro meses y medio después de aquella primera gala, «Tu cara me suena» ha llegado a su fin. Y lo ha hecho coronando a María Villalón como la ganadora del concurso musical de Antena 3. La artista malagueña fue la aspirante más votada por el público y se impuso en la final a los otros cuatro finalistas, Carlos Baute, Soraya Arnelas, Mimi Doblas y Jordi Coll para llevarse la victoria en el programa de Antena 3.

«Estamos en la final más igualada de la historia de "Tu cara me suena"», señaló Manel Fuentes antes de empezar la noche. Y no era para menos. La velada arrancó con la actuación de Jordi Coll, que llegaba a la final como el quinto clasificado y que mostró sus credenciales imitando a Bon Jovi con «Keep the faith». Cada concursante podía interpretar el tema que quisiera de cualquier artista y lo cierto es que Coll lo bordó. Al igual que Soraya, primera clasificada en la tabla y que lo dio todo con «Never enough», de Jenny Lind, canción de la banda sonora del filme «El gran showman».

A continuación, subió al escenario la primera de las no finalistas de la noche, que también desfilaron este viernes por «Tu cara me suena». Fue Anabel Alonso, que interpretó «Gracias por venir», de Lina Morgan, antesala de la gran actuación de María Villalón. La ganadora de la primera edición de «Factor X» llegaba a la gala final como la cuarta en la clasificación general, y se lució con su versión de «Ojos verdes», de su admirada Pasión Vega. «Te mereces todo lo bueno que te pase», le dijo Chenoa, jurado del concurso. No le faltaba razón. Su carrera de fondo le ha llevado a conquistar el programa.

El jurado, todo sea dicho, contó con la ausencia de Lolita Flores, reemplazada en su atril por Silvia Abril. Así, Abril, Chenoa, Carlos Latre y Ángel Llácer fueron los encargados de evaluar a los concursantes, aunque en esta ocasión sus votaciones apenas tenían valor. Al contrario de lo que sucedió la pasada semana, cuando los votos del jurado representaban un 50% del total de cada puntuación, en esta ocasión la decisión estaba totalmente en manos del público de «Tu cara me suena».

Después de Villalón subió al escenario Carlos Baute, que brilló al ritmo de Manolo Escobar y «Mi carro», en todo un homenaje a la canción más castiza española. Le siguió el segundo no finalista, José Corbacho, último clasificado del programa y que se intentó resarcir imitando a Miguel Bosé con «Un año de amor».

Tras Corbacho, le llegó el turno a Mimi Doblas (o Lola Índigo). La exconcursante de «OT 2017» se atrevió con «You and I», de Lady Gaga. Lo hizo antes de que Manu Sánchez, otro no finalista, imitase a Manuel Carrasco con «Déjame ser».

Mimi Doblas y Jordi Coll, cuarta y quinto

Después de las ocho primeras actuaciones, Manel Fuentes dio a conocer los porcentajes de los dos finalistas menos votados. En quinto lugar terminó Jordi Coll, con el 8% de apoyo del público, mientras que cuarta finalizó Mimi Doblas, que pese a que llegaba a la final como segunda clasificada se llevó un 20% de votos y terminó en la cuarta plaza. Antes de la final, Mimi había pedido a la audiencia que apostasen por María Villalón.

Tras ello, actuó la primera de los dos artistas invitados de la noche, la actriz Yolanda Ramos. La intérprete, exconcursante de la quinta edición, imitó al artista francés Claude François, también conocido como Clocio. Después, fue el turno de Brays Efe, que tampoco era finalista y que asombró al escenario con su particular versión de «La venda», la canción con la que Miki Núñez representará este año a España en Eurovisión. La última actuación ante de que Manel Fuentes anunciase el ganador fue la del cantante Manuel Carrasco, que se «interpretó» a sí mismo con su «Déjame ser», el tema que había interpretado Manu Sánchez.

La expectación era máxima antes de que Fuentes anunciase el nombre del concursante que terminó como primer clasificado de la edición y que por tanto, ganó 30.000 euros para invertirlos en alguna organización sin ánimo de lucro. Ese primer lugar fue para María Villalón, que venció por solo un 1% de votos al segundo, Carlos Baute. Un 35% de los televidentes apoyaron a la malagueña, mientras que el 34% de la audiencia votó por Baute. Soraya, la tercera en discordia y que llegaba a la final en primera posición, terminó tercera con un 31% de votos.