Actualizado 06/10/2018 a las 01:35

«Tu cara me suena» vivió una nueva gala este viernes, en la que los nueve aspirantes famosos del concurso de Antena 3 trataron de fascinar al jurado y al público. Como en cada entrega de las siete ediciones que van ya, cada uno de los concursante tuvo que imitar a un cantante distinto y lograr la votación más alta posible.

La victoria en la gala fue para Mimi Doblas (o Lola Indigo), que tras su exhibición este miércoles en «OT 2018» culminó su semana dorada en «Tu cara me suena». La joven, de 26 años y que fue la primera expulsada de «OT 2017», brilló con su imitación de Thalía y se llevó los 3.000 euros de premio de la gala, que destinó a la ONG «Juegaterapia». «Es una organización que ayuda a los niños y por ello me gustaría ayudarles a ellos», dijo la joven, que interpretó «Tú y yo», una de las canciones más icónicas de la cantante mexicana.

Mimi versionó a la perfección a Thalía y con ello, elevó su nombre también al primer puesto de la clasificación general del programa, que la pasada semana no logró comandar. Sin embargo, su imitación de la vocalista mexicana no fue la única interpretación que brilló y sorprendió en la noche de este viernes en «Tu cara me suena».

También lo hizo Brays Efe, el actor conocido por interpretar a Paquita Salas en la serie homónima de Netflix. Protagonista de la serie española, creada por «Los Javis», Efe tiene experiencia más que contrastada en hacer de mujer y así lo volvió a evidenciar en la segunda entrega de «Tu cara me suena». En ella, le tocó emular a la artista israelí Netta, ganadora de Eurovisión 2018 con su éxito «Toy».

Horas antes de salir al escenario a imitarla, el actor desveló en Twitter que la cantante había comenzado a seguirle en Instagram. «El “hype” al máximo para la gala 2 de “Tu cara me suena”», confesó en su perfil, antes de imitar a Netta en «Tu cara me suena».

Ok. Ok.

Netta me ha hecho follow en Instagram. Esta noche me transformo en ella cantando Toy en la final de Eurovisión.



El hype al máximo para la gala 2 de “Tu cara me suena”. Esta noche a las 22h en Antena 3. #TCMS2 — Brays Efe (@braysefe) 5 de octubre de 2018

Toda una declaración de intenciones acerca de una jugada que no le fue nada mal. El artista se subió al plató y emuló a Netta a la perfección. No tanto a nivel vocal –al fin y al cabo, no es cantante– pero sí en todo lo demás. Ambos guardan un curioso parecido físico, con lo que la caracterización no fue del todo difícil para Efe, que deslumbró al jurado. «Brays Efe nos regala una de las actuaciones de la noche», publicaron en el Twitter oficial de «Tu cara me suena». «Brays Efe nos pone la piel de gallina con su imitación de Netta y el éxito eurovisivo “Toy”», pusieron, en un segundo mensaje.

«Lo has hecho muy bien», reconoció Carlos Latre, miembro del jurado. Sin embargo, su imitación no le sirvió para conseguir el primer puesto de la gala, que fue para Mimi. Efe se quedó en 17 puntos, por 24 de la exaspirante de «Operación Triunfo», y fue la cuarta opción de la noche. Mismo puesto, cuarto, que ostenta en la clasificación general de «Tu cara me suena» tras la segunda gala del concurso de Antena 3.