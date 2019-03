Actualizado 25/03/2019 a las 23:48

Este lunes, Telecinco acogió la última gala de audiciones de «Got Talent» antes de la fase final. Frente a Paz Padilla, Risto Mejide, Eva Isanta y Edurne desfilaron artistas de todo tipo: cantantes, bailarines, magos e incluso un grupo de baile procedente de Vigo, buscando todos ellos su hueco en las eliminatorias del programa que presenta Santi Millán.

La gala transcurrió sin ningún tipo de complicación, más allá de una pequeña «huelga» del jurado, que terminó con Simon Cowell, creador del formato, otorgando más «pases de oro» a los encargados de determinar los concursantes que accederán a la fase final. Sin embargo, hubo una actuación que llamó particularmente la atención de la audiencia.

Mediada la velada en «Got Talent», irrumpió en el escenario un hombre disfrazado de plátano, con unas gafas negras al más puro estilo «thug life» cubriéndole el rostro. «Soy el Señor Banano y le voy a mandar un mensaje al mundo. En plena era de alimentos procesados, quiero que la gente coma más fruta y verdura», sentenció el concursante. «Qué mala pinta tiene esto. Madre de Dios...», dijo Risto, al pensar en lo que vendría instantes después.

Instantes después, el Señor Banano se arrancó con su particular himno. «Cómete el pepino, cómete el banano, que la fruta es buena para que estés sano», recitaba el estribillo. Entretanto, apareció en escena el particular grupo de bailarines del cantante, disfrazados todos ellos de frutas y bailando al son del tema del aspirante. «Cómete el pepino, cómete el banano... esperemos que no se coma un mojón», dijo Millán, antes de la valoración del jurado.

El «prime-time» de Telecinco, factoría de éxitos como el «Cómeme el dónut» de la pasada edición de «Factor X» y que hace solo unas semanas vio desfilar por «Got Talent» al estrambótico «youtuber» El Cejas (al que por cierto, el programa otorgó un «pase de oro»), asistía fascinado ante la excéntrica actuación del Señor Banano. «Os agradezco dos cosas: que me hayáis roto un prejuicio y haber dado un mensaje necesario. Es le primer reggaeton que veo con una letra decente. Mi voto es un sí», valoró Risto acerca de la canción, que no sería de extrañar que pronto comience a sonar en más de una discoteca de moda.

A su veredicto se sumaron Paz Padilla, Eva Isanta y Edurne, por lo que el concursante accedió por la vía rápida a la fase final de «Got Talent». Se despidió, como no podía ser de otro modo, entregando una pieza de fruta a cada aspirante del jurado. «¿Para mí tienes una manzana?», preguntó Isanta, otorgando aún más surrealismo al paso del Señor Banano por «Got Talent».

Puedes ver la actuación del concursante en la web de Telecinco pinchando aquí.