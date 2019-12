Actualizado 17/12/2019 a las 02:15

En 1808, durante la Guerra de la Independencia Española, cuenta la leyenda que el tamborilero español Isidro Llusá y Casanovas comenzó a tocar su tambor antes de luchar contra el ejército de Napoleón. La reverberación del sonido contra las montañas de los Pirineos hizo creer a las tropas francesas, muy superiores en número a las españolas, que el ejército rival era mucho mayor. No era así, pero Llusá y Casanovas, «el Tamborilero del Bruch», hizo mella psicológica en el ejército francés y sus huestes terminaron derrotadas por las españolas. Más de dos siglos después, otro español, el niño Hugo Molina, ha vuelto a hacer historia gracias a su tambor. Aunque ahora por otros menesteres: el pequeño, que ya fue el aspirante más joven de la historia en participar en «Got Talent», se ha convertido en la persona con menos edad en ganar el «talent show» que presenta Santi Millán en Telecinco. Y no es para menos.

Después de más de tres meses de concurso, «Got Talent» llegó este lunes a su gran final en Telecinco, que dotaría al ganador con 25.000 euros. La noche comenzó con sorpresa, pues varios de los actores del musical «El Rey León» desfilaron por el escenario de «Got Talent» para sorprender al público con una pequeña actuación. «¡Es imposible empezar mejor la final!», afirmaba Santi Millán. No le faltaba razón.

Tras ello, llegó la primera actuación de la noche: la del grupo de baile Da Republik, que se lució sobre el escenario. «Yo así no puedo trabajar. Me están jodiendo el personaje», bromeaba Risto Mejide, que puso así de relieve el buen papel del grupo de danza. Tras ello, llegó el turno del mago japonés Keiichi Iwasaki, cuyo número fue aplaudido por Paz Padilla, Edurne García y Dani Martínez. No así por Risto, que recuperó su habitual tono cañero. «Se te ha quedado muy grande la final», le decía al nipón. Paz Padilla, por su parte, arengaba al mago. «Puedes convertirte en uno de los mejores magos que actúen en España», le decía.

Actuaciones sobresalientes

A continuación, llegó una de las grandes actuaciones de la velada: la del cantante Ismailah, que versionó el tema «Yolanda», del artista cubano Pablo Milanes y emocionó al jurado. En especial, a Edurne. «Mi madre se llama Yolanda y se la mejor del mundo», dijo la cantante, con lágrimas en los ojos. «Tienes un don», coincidía Paz Padilla al valorar al vocalista.

Después de cada actuación, a cada finalista se le mostraba un vídeo de ánimo y felicitación protagonizado por varias personalidades, algunas anónimas, otras cercanas a los concursantes e incluso por rostros de lo más conocido. A Ismailah, por ejemplo, le felicitó Ana Torroja. «Tienes una voz fantástica», aplaudía la cantante de Mecano.

Tras Ismailah, llegó otra de las actuaciones más esperadas de la velada: la de la pequeña Triana, «La Canela», la joven bailaora de «Got Talent». «Esta noche has hecho méritos para convertirte en la ganadora de "Got Talent"», aplaudió Risto. «Has hecho que me enganche al flamenco», le dijo por su parte Dani Martínez. La pequeña, por su parte, fue sorprendida en plató por la cantante India Martínez, su gran referente. «En mi próximo concierto en Madrid, te vas a subir conmigo a bailar al escenario», le invitaba la artista española, que cantó un trozo de «La gitana» en «Got Talent» al compás de los bailes de Triana.

Después de la cantante, se subió al escenario el acróbata Hermes Pompa, que fascinó con un número espectacular. «Es delicioso verte hacer lo que haces», reconoció Edurne, antes de la que fue otra de las grandes actuaciones de la noche: la de la joven artista Chiara, que se atrevió con el clásico de ABBA «The winner takes it all». Un tema que emocionó especialmente a Risto. «La canción habla de vencedores y vencidos, y yo escuchándote he sentido la derrota del crítico», aplaudió el publicista de «Got Talent».

Del Magodelucass... al pequeño Hugo Molina

Completadas la mitad de las actuaciones de la noche, regresó la magia de la mano de Magodelucass, que dejó a público y jurado atónito con un truco estelar, con el que el mago adivinó el número de un décimo de lotería de una espectadora del público. «Eres de los mejores magos que he visto», le decía Edurne. «¡Te vas a forrar!», agregaba Padilla.

Instantes después, le llegó el turno al grupo de baile Bdance Megacrew, que no gustó demasiado a Risto. «Competís contra Da Republik y ellos han estado mejor», sentenciaba el presentador de «Todo es mentira» al respecto de su número, que sin embargo sí que convencía a Edurne, Paz y Dani. «Habéis hecho vuestra mejor actuación», esgrimía este último.

Y del baile, el programa pasó a una de las actuaciones más esperadas de la noche: la del pequeño Hugo Molina. Aunque actuó en diferido (por su edad no es adecuado que siga despierto a las 00.35, la hora en la que comenzó su actuación), el niño de dos años volvió a lucirse al tambor, con su interpretación del villancico navideño «Campana sobre campana», que se aprendió para la ocasión.

Su número sorprendió sobremanera al público y al jurado. «Jamás había visto algo como lo que haces», reconoció Edurne. «Ni lo vas a ver», agregaba Risto. «Hiciste historia como el concursante más joven de la historia de "Got Talent" y estás a punto de hacerla como el ganador más joven», vaticinaba el publicista. El niño fue felicitado por el cantante Manuel Carrasco y también por Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, que anunció que el niño, acompañado por su madre Cristina y su padre Manuel Jesús, tendría una audiencia con el Papa Francisco y podría tocar el tambor delante del Pontífice.

Después de Hugo, se subieron al escenario los bailarines Leví y Estrella, los décimos finalistas en actuar. «Siempre me dejáis con la boca abierta», les aplaudió Edurne. «Habéis estado impresionantes», reconocía por su parte Paz Padilla, antes de que ambos dieran el relevo al mago Blake Eduardo... que hizo que Risto pulsase el botón rojo y cortase su actuación antes de tiempo. «Vaya ida de olla. Esto ha sido más largo que un día sin Wi-Fi. Lo habéis hecho muy bien, pero hoy os habéis equivocado», les dijo el publicista. Con su veredicto coincidieron sus otros tres compañeros. «Me ha costado entender el número. Has renunciado a ganar», sentenciaba Paz Padilla.

La sorpresa de Santi Millán y El Cejas

Solo quedaba una actuación: la del bailarín Pitu, el «Pase de oro» de Santi Millán. «A todos los que abusáis de los demás y les acosáis por las redes. Que sepáis que no nos vais a callar», refería el presentador, antes de dar pase a Pitu, que fascinó al jurado. «Estoy muy orgulloso», decía Risto. «Hoy has pisado el escenario más fuerte que nunca», enfatizaba Edurne.

Después de la actuación de todos los aspirantes, el programa volvió a sorprender a la audiencia en lo que terminaban de contabilizarse los votos. Primero, con una actuación al piano de Santi Millán, que empezó a cantar «I will survive», de Gloria Gaynor... antes de ser interrumpido por El Cejas, finalista de la pasada edición de «Got Talent» y concursante de la reciente entrega de «Gran Hermano VIP». El «youtuber» apareció en el escenario para cantar «El dembow del Pimpín», su pegadiza canción. «Cada vez que veo a alguien con unas gafas de sol, me acuerdo de ti», bromeaba con Risto.

Con todas las cartas sobre la mesa, solo faltaba conocer el nombre del aspirante más votado por la audiencia para ganar la quinta edición de «Got Talent». «¡Hemos recibido más de 800.000 votos!», desvelaba Millán, emocionado, antes de revelar el nombre de los cuatro finalistas con más apoyo entre el público: Ismailah, Magodelucass, el dúo de baile compuesto por Leví y Estrella y el pequeño Hugo Molina. Y el ganador no podía ser otro: el niño Hugo, que representado por su padre en plató se proclamó ganador del concurso de Telecinco, que ha tenido un nivel de muchos quilates en su quinta edición.