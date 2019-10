Actualizado 01/10/2019 a las 08:22

Santi Millán y «Got Talent» volvieron en la noche del lunes a Telecinco, buscando nuevos aspirantes que sorprendiesen al jurado del programa. En especial, a Risto Mejide y Edurne García, que no son tan impresionables como Paz Padilla y Dani Martínez, los «polis buenos» del formato de Mediaset.

De entre todas las actuaciones que se vieron en el plató, hubo varias que resaltaron por encima del resto. Una de ellas fue la que protagonizaron cuatro hermanos italianos: los Pellegrini. Cuatro integrantes del mismo núcleo familiar de entre 47 y 53 años que llegaron a «Got Talent» dispuestos a impresionar... y vaya si lo hicieron.

Su actuación estuvo repleta de acrobacias y piruetas tan insólitas como arriesgadas, que fascinaron a todos los presentes en «Got Talent». Los cuatro hermanos comenzaron a subirse los unos sobre los otros, en una increíble demostración de habilidad y coordinación que no tardó en sorprender al jurado. «¡Madre mía! ¡Qué locura!», repetía una y otra vez Edurne. «¡Es espectacular! ¡No solo por hacerlo, sino por hacerlo como lo hacen!», coincidía Santi Millán.

Cuando terminaron con su número, el plató de «Got Talent» se fundió en una ovación de lo más merecida para los cuatro artistas. Aunque el momento más emotivo todavía estaba por trascender. Y llegó cuando uno de los cuatro hermanos habló de su historia personal. «Estamos muy, muy felices de estar aquí. Estuve enfermo por dos años, por leucemia. La quimioterapia no me funcionó, por mala suerte. Pero el departamento del hospital en el que yo estaba lo financiaba la Fundación Josep Carreras, que me ayudó a tener los mejores doctores y la mejor terapia. Gracias a Dios, tengo tres hermanos, que me han ayudado... y uno de ellos, me ayudó con la médula», sentenció, en una suerte de mezcla entre castellano e italiano. En ese momento, uno de los hermanos, el referido, salió del escenario y se puso a llorar.

«Una cosa muy importante que quiero decir al público y a la gente que nos veis desde casa es que por favor, den su sangre para la médula. Porque hoy, los niños esperan algo de ustedes, que es su sangre, para poder hacer el transplante para la leucemia», prosiguió el acróbata, que emocionó con su discurso. Es más, sus palabras conmovieron al propio Risto. «Me encanta el alegato que has hecho y sobre todo, me alegro mucho de que hoy estés aquí con tus hermanos. Es una gran noticia», espetó el televisivo. «Hay una cosa que quiero decir a toda esa gente que está luchando: que en mis dos años de hospitalización, yo siempre tuve el sueño de volver a trabajar con mis hermanos», replicó el acróbata. En ese instante, Risto reparó en la ausencia de su hermano. «¿Dónde ha ido?», preguntó. El artista contestó: «Él es el más emocionado, porque fue el que me salvó la vida».

En ese instante, Millán regresó a plató, con el hermano «desaparecido» y, entre los aplausos del escenario, comenzaron las valoraciones. Paz Padilla, Dani Martínez y Edurne coincidieron en darle el «sí» y solo el veredicto de Risto, con su «no», impidió a los hermanos Pellegrini (y a su historia de superación) marcharse de «Got Talent» con pleno de síes. Aunque eso sí, accedieron a la siguiente fase.