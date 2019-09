Got talent La española ante la que se rinde el mundo en «Got talent» La artista Cristina Ramos participa en «Britain's got talent: the champions» junto a los mejores artistas del formato

La canaria Cristina Ramos en «Britain's got talent: the champions»

Madrid Actualizado 16/09/2019 a las 14:18 La cantante Cristina Ramos ha puesto en pie con su actuación a Simon Cowell y al resto del jurado y público que abarrotaba el Wembley Arena de Londres durante la edición especial de «Britain's got talent: the champions», una edición especial del formato que ha juntado a las mejores estrellas del formato de medio mundo. Got Talent España La artista canaria fue una de las invitadas a estos programas especiales de «Got talent». Enfundada en un vestido negro, empezó a entonar los primeros acordes del tema «The show must go on», de Queen, en estilo lírico en un arreglo musical compuesto por el productor Graham Stack para esta actuación. Asimismo, a mitad de la interpretación, a la cantante, rodeada del cuerpo de baile, le fue arrancado el vestido para proseguir la canción en un estilo épico ataviada con un espectacular atuendo que evocaba a los superhéroes del cine, realizando de una forma, un montaje similar al que ya se ha visto con Cristina en otras actuaciones por el mundo. Esta interpretación valió los elogios del jurado. «Creo que has roto los cristales del estadio», dijo la actriz Amanda Holden, que alabó su voz apelando a Freddie Mercury. Simon Cowell, por su parte afirmó que «para ser honestos, has barrido al resto de cantantes, tu actuación es indescriptible». De esta manera, Cristina Ramos ha vuelto a triunfar en una nueva edición especial de «Got talent», después de haber recorrido el mundo a través del formato que este lunes estrena nueva edición en Telecinco. Cristina Ramos, por el mundo con «Got talent» La que se convirtiera en 2016 en ganadora de «Got talent España» continúa con su tour de éxitos por el mundo. Tras su victoria en España, fue reclamada por el propio Simon Cowell para participar en una edición especial de «America's got talent», en la que compartió escenario con artistas como Susan Boyle. Tras llegar hasta la última fase del programa, quedó en cuarta posición. De igual forma, también viajó a México para participar en «La voz», logrando alzarse con el premio final. También ha participado este verano en el formato asiático que ha juntado a los mejores artistas del mundo. Bajo el título «World's got talent», Cristina Ramos llegó hasta la final, pero no pudo llegar a hacerse con el premio. Ahora prueba suerte en este nuevo giro del programa, en el que espera hacerse de nuevo con el ansiado reconocimiento mundial. Temas Programas de televisión Got Talent Televisión EP - Play Televisión



