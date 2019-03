Actualizado 05/03/2019 a las 00:08

Un lunes más se emitió en Telecinco «Got Talent», el heterodoxo talent show en el que Risto Mejide, Paz Padilla, Eva Isanta y Edurne ejercen de jurado. Tras seis semanas en parrilla, por el plató de «Got Talent» siguen desfilando personajes de lo más excéntrico, todos ellos buscando demostrar su destreza ante los jueces.

Santi Millán, el presentador del programa, dio paso en primer lugar a un grupo de marroquíes que habían venido desde su país para presentar un «peligroso» espectáculo de artes marciales. Vestidos con un kimono negro, los aspirantes hicieron un impresionante número de acrobacias y patadas que dejó encantado al público. En el transcurso del espectáculo, una manzana a la que los karatekas le habían dado una patada casi impacta contra la cara de Risto.

«Habéis puesto en riesgo mi vida y la del público», les reprochó luego el juez muy serio, «podrías haber puesto en riesgo la de Santi porque esa da igual, presentadores hay tenemos más. Por lo demás ha sido un número redondo y me gusta que os arriesgueis». También Edurne ensalzó el trabajo de los marroquíes: «No sé cómo explicarlo, todo ha salido perfecto. Ha sido alucinante». Ella misma, Eva Isanta y Paz Padilla les dieron un sí a los aspirantes pero Risto, resentido por el incidente de la manzana, se quedó en el no. Sin embargo, como sumaban tres síes se clasificaron para la siguiente ronda.

En segundo lugar saltó al escenario Iván, un joven de 21 años que iba a «Got Talent» para cantar junto a un pianista. El chicó vestía unos vaqueros cortos, una camiseta sin mangas y gorra visera, por eso todo el mundo se sorprendió cuando arrancó a cantar una copla. Iván impresionó al jurado por la potencia de su voz y la emoción con la que cantó. Solo Eva Isanta criticó su actuación, argumentando que «no has logrado clavarme los puñales». Esta vez Risto se mostró entusiasta: «Aquí viene alguien con talento, porque ya era hora de que se cantase copla en "Got Talent"». Al final, al contar con tres síes, Iván pasó a la siguiente fase del concurso.

Poco después fue el turno de Andrea Sousa, una venezolana de 33 años que trabaja en España como camarera. Andrea explicó que llevaba dos años sin poder hacer nada relacionado con la música, «y esto es una oportunidad para volver». Al salir al escenario explicó que «por situaciones de la vida no pude seguir con lo que solía hacer, que era teatro musical».

Risto le preguntó cuáles eran esas circunstancias de la vida y ella, muy emocionada, empezó a explicarlo: «Yo iba mucho a Venezuela a recargar energía viendo a mi familia, pero desgraciadamente esa familia ya no existe. Yo he perdido a mis padres por culpa de la situación en Venezuela». El público empezó a aplaudir y ella se puso a llorar, y pudimos ver unas imágenes grabadas antes de la actuación en las que explicaba con detalle lo sucedido: «Mi madre fue víctima de un robo e intentó defenderse de los ladrones, que la asesinaron. Mi padre no aguantó la tristeza y un año después le dio un infartó. Aquello me paralizó durante un año, todo me recordaba a ellos. Pero ahora es el momento de salir adelante».

Empezó a cantar y se quedó muda por la emoción, por lo que tuvo que pedirle otra oportunidad al jurado, que se la concedió. Ya a la segundo pudo cantar y recibió una larga ovación del público, que pedía el pase de oro para Andrea. «Tu actuación me hace pensar en lo que vale una familia y la gente a la que echas de menos», le dijo Risto al concluir, «pero hoy tu familia es todo este público que te ha arropado. Pese a todo, yo te doy un no». Eva Isanta la felicitó porque «me he enganchado contigo, me has llevado por tus emociones». La venezolana obtuvo la aprobación de tres jueces, por lo que seguirá adelante en «Got Talent» para retomar su sueño de ser cantante.