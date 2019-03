Actualizado 19/03/2019 a las 00:49

«Got Talent» vivió este lunes una noche repleta de emociones y sorpresas. Esta vez en Telecinco, cadena que emite el talent show, no tuvieron la competencia directa de «La Voz» en Antena 3, cuya fase de directos pasa a emitirse los miércoles. En el programa de Telecinco dirigido por Santi Millán desfilaron ante los cuatro jueces multitud de aspirantes deseosos de hacerse un hueco en la fase final de «Got Talent». Risto Mejide, Paz Padilla, Edurne y Eva Isanta tuvieron que emplearse a fondo para separar a los concursantes con madera de aquellos que todavía debían madurar.

Estrenó esta octava gala de «Got Talent» Pol, un joven de 16 años que ya se había presentado a otro talent aunque no guarda un buen recuerdo de aquella experiencias, pues los nervios le traicionaron e interrumpió su actuación a la mitad. En este segundo intento eso no sucedió, y de hechó acabó cantando dos veces a petición de Risto: «Me dan mucha rabia este tipo de actuaciones. Con esa voz debería haberse caído el teatro, pero te han dado el aplauso de rigor. Vas a volver a cantar y con Risto al lado, mirándote. Quiero que me zarandees». Pol cogió de nuevo la guitarra y volvió a actuar, superando sus miedos y consiguiendo los cuatro síes de los jueces.

Aun más joven que el anterior era Neo, que con solo 13 años tiene una prodigiosa habilidad para improvisar sus rapeos rimando todas las frases. Para hacerlo más difícil todavía, los jueces iban escribiéndole palabras en un cartón que él debía utilizar en su letra improvisada. Eva, Paz y Edurne escogieron sol, toro y talento, pero Risto se lo puso más difícil pidiéndole que metiese desfibrilador. Pues Neo, ni corto ni perezoso, rimó algo así como «amor, si quieres te enchufo mi desfibrilador». Al final fue este último el único que no le dio el pase a la siguiente ronda, por lo que el joven rapero seguirá en «Got Talent».

Siguieron luego un par de actuaciones musicales, también protagonizadas por niños y adolescentes. «Whatever.B» son un grupo de chicos y chicas entre siete y diez años que hacen danza urbana. Consiguieron tres síes del jurado con su actuación, y es que Risto les ha pedido más homogeneidad en los movimientos. Luego le ha tocado al joven rockero Sergio Molina, cuya voz rasgada ha entusiasmado a Edurne y ha cosechado el pleno de síes.

Pero sin duda una de las actuaciones más increíbles de la noche fue la del mentalista Juanma González. «Todos estamos hechos de historias», arrancó el joven, «y la mía en este programa empezó con este número, 37681, que me tocó en la prueba». Y González enseñó ese número escrito de su puño y letra en un pizarrín.

Luego sacó una libreta, y en cada una de sus páginas había escrito el nombre de un lugar. Le pidió a Risto y a Paz Padilla que la abriesen al azar y recordasen el nombre. «Ahora voy a intentar leer vuestras mentes, aunque todo el mundo sabe que es imposible», anunció. Les pidió a ambos que, en caso de tener recuerdos en ese lugar, pensasen en ellos y cosntruyesen imágenes allí. En el caso de Risto se dio cuenta de que era «un lugar personal para ti», y empezó a sacar datos: «¿Es posible que estés vestido de una forma un poco rara?». Risto rió: «Qué cabrón». González siguió a lo suyo: «Y veo que estás con alguien, que es tu mujer. No quiero entrar demasiado en detalle...Pero ya veo qué lugar es, voy a escribirlo aquí...EGIPTO». Risto no podía creerse que lo hubiese adivinado.

Fue a continuación a por Paz Padilla y también descubrió que ella había estado allí en realidad. «Veo mucho azul pero no estoy seguro de dónde es. Veo que hay aglomeraciones de gente», dijo el mentalista, «pero siento no tenerlo muy claro. ¿Podrías decirnos qué lugar es?».

Padilla confesó que era Ibiza y entonces él recurrió a su último truco. «Para dejar claro que no soy un artista cualquiera, y este número que tengo aquí, el 37681, si lo miras de otra forma...», dijo dándole la vuelta a la pizarra donde, efectivamente, podía leerse IBIZA. El público gritaba fuera de sí y estaba eufórico pidiendo el pase de oro para el mentalista. Edurne le felicitó: «Me ha dejado impactada, no sé cómo lo has hecho».

Paz Padilla, que de normal traga con todo y da un sí por cualquier tontería, esta vez se mostró crítica: «Me siento un poquito defraudada porque quería soñar como ellas y yo he visto cómo era el truco». En cambio Risto hizo un apasionado alegato en defensa del mentalista: «Hay algo más importante que si se ve o no lo que hay detrás. Aquí hay un artista que ha defendido su número como pocos y a mí me has hecho volver a creer. Un mentalista como él merece un sí». Juanma González obtuvo tres síes y se clasificó para la siguiente ronda del talent.