Susanna Griso vuelve a «Espejo Público» tras la muerte repentina de su hermana

Susanna Griso, presentadora de «Espejo Público», ha regresado esta mañana al programa matinal de Antena 3 después de que la semana pasada tuviera que abandonar el espacio de forma abrupta tras la muerte de su hermana mayor. Griso, que conoció la triste noticia mientras presentaba el programa, dejó a cargo de «Espejo Público» al periodista Gonzalo Bans, quien desveló a los espectadores el motivo de la ausencia de su compañera y aprovechó para mandar un cariñoso mensaje a la presentadora: «A Susanna y a toda su familia un fortísimo abrazo del equipo de 'Espejo Público'».

Tras lo sucedido, fueron muchos los compañeros que quisieron arropar a Griso tras conocer su pérdida. Una de ellas fue Ana Rosa Quintana, su eterna rival en las mañanas televisivas: «Desde aquí, a toda la familia de Susanna Griso mis condolencias y un abrazo muy fuerte a mi compañera». «Cuando se van nuestros padres, uno lo puede entender, pero un hermano es muy complicado», comentó Ana Rosa.

Entrevista a Miguel Ángel Revilla

La periodista ha comenzado esta mañana la emisión de «Espejo Público» con una entrevista al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien no ha dudado en terminar su intervención enviando un afectuoso abrazo a Griso: «Te mando un fuerte abrazo, ya sabes por qué. Te quiero mucho», ha dicho Revilla a la periodista.

Aunque Susanna Griso ha sido siempre hermética respecto a su vida privada, la periodista ya hizo referencia a sus hermanas durante una emisión de «Espejo Público» que se produjo con posterioridad al fallecimiento de su madre:

«Soy la pequeña de siete, tengo cuatro hermanas mayores y ellas, por su generación y por haber vivido en una etapa distinta, renunciaron a sus carreras que retomaron tiempo después. Yo he intentado siempre hacer todo lo contrario, priorizar mi carrera profesional y luego ya he empezado a pensar en la pareja y la maternidad. De alguna manera, ellas me han servido como espejo cóncavo de lo que yo no quería hacer. De alguna manera tengo que agradecerles ese ejemplo», dijo la presentadora de «Espejo Público».