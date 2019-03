La surrealista entrevista de Cuatro a dos simpatizantes de Vox

Actualizado 13/03/2019 a las 10:00

Este martes «Cuatro al día», el programa que presenta la periodita Carme Chaparro en las tardes de Cuatro, emitió una curiosa entrevista con dos simpatizantes de Vox que llamaron la atención de la audiencia por su defensa a ultranza del partido de Santiago Abascal. Los seguidores de la formación política, de origen chino y camerunés respectivamente, defendieron una «inmigración responsable y coordinada».

Fue, sin duda alguna, el ciudadano chino el que desató las carcajadas de los colaboradores del espacio de Carme Chaparro al asegurar, entre otras cosas, que en España «la gente bebe agua gracias a los pantanos de Franco». Por su parte Beltrán, de origen camerunés, fue interpelado sobre la política migratoria de la formación de Abascal, ante lo que no dudó en mostrar su opinión al respecto: «Decir que [Abascal] no está a favor de la inmigración es tergiversar sus palabras. Es fundamental que en España se haga una inmigración responsable y coordinada. Cualquier persona que quiera acceder a España tiene que entender que España tiene una ley de inmigración. Si hay una forma de luchar contra los muertos en el mar, hermanos míos negros, no es otra que acabar con el efecto llamada», afirmó el joven ante los micrófonos de Cuatro.

#cuatroaldia17 madre mía, me cambio a vox gracias al chino. — ZombiVolador (@FanFerh) 12 de marzo de 2019

Madre de Dios que un chino y un camerunés defienda a VOX!! Si me dicen que el chino es de la peli de Torrente lo firmo ya!!#CuatroAlDia17 — Home de caramel nº 8 (@Nabunocosor) 12 de marzo de 2019