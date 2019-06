Actualizado 22/06/2019 a las 13:04

El pasado jueves Colate sufría un aparatoso accidente durante la primera prueba de la velada y tuvo que ser trasladado el helicóptero a las urgencias del hospital más cercano. Todo sucedió durante el juego de recompensa, cuando los aspirantes tuvieron que transportar una rueda gigante alrededor de un circuito. En un momento de la prueba, la rueda se venció y cayó encima de Colate y Fabio, con peor resultado para el primero, que fue aplastado por el elemento y en ese instante, gritó de dolor.

Entre Omar Montes, Mónica Hoyos e Isabel Pantoja consiguieron retirar el objeto de encima del cuerpo de Colate, que reptó como pudo para salir de debajo de la rueda. Todo apuntaba a que había sufrido una rotura de costilla. Pero, según ha avanzado Nuria Marín en «Cazamariposas», el empresario «no ha sufrido ninguna rotura de costillas. Tiene una fisura».

Nando Escribano daba más detalles sobre el estado de salud de Colate: «Podría tener algún tipo de problema en la clavícula, aunque no podemos confirmar nada todavía». La permanencia de Colate en «Supervivientes» está en peligro ya que una lesión como esta podría impedirle desarrollar una supervivencia en condiciones tan extremas como son las de la isla.

Otra polémica con Mónica Hoyos

El accidente de Colate no fue lo único reseñable de la pasada gala de «Supervivientes». La novena cita del reality show arrancó con polémica despues de que apartaran de la convicencia a Dakota porque, presuntamente, agredió a su compañero Colate Vallejo-Nágera.

Jorge Javier comunicó la decisión a la audiencia, mientras que desde Honduras, la concursante trató de defenderse. «No he hecho nada. Estoy mal porque yo no he agredido a nadie. No querían compartir nada conmigo y discutimos, pero nada más», explicó la ex de Hermano Mayor.