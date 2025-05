Rocío Flores abandona 'Supervivientes' entre lágrimas tras escuchar a Olga Moreno

Telecinco plantó cara anoche a los análisis de la noche electoral con 'Supervivientes: Tierra de Nadie' , que dejó un buen puñado de titulares sobre Rocío Flores un día antes de la nueva emisión de 'Rocío: contar la verdad para seguir viva' , que versará hoy de nuevo sobre la relación entre Rocío Carrasco y su hija. En plató, Rocío Flores se derrumbó al escuchar unas palabras de Olga Moreno sobre su hermano y ella: «David y Rocío tienen a su madre. Y yo soy su 'Oa'. Pero los he criado como si fuera su madre. Pero su madre solo hay una. Ojalá pudieran hablar. Ojalá le cogieran el teléfono. Me haría mucha ilusión. A mí y a su padre. Intentamos todos los años que lo hagan. Algún día de insistir e insistir se lo cogerán. Dios quiera. Por el bien de ella», explicó en la isla.

«Si conocieras a los niños lo entenderías el triple. Me han dado más a mí que yo a ellos, soy yo la que tiene que agradecer. Siempre digo que de estos tres dedos que cuál me corto. Y a Lola la he parido yo. Y no me corto ninguno», prosiguió la mujer de Antonio David Flores. Tras el vídeo, Rocío Flores no pudo contener la emoción: «Lo único que te puedo decir es que Olga no me ha parido pero es una persona fundamental en mi vida y tengo mucho que agradecerle, porque probablemente si a día de hoy me he convertido en la persona que soy es porque ella ha formado parte de eso. Me ha enseñado mucho», afirmó entre lágrimas.

Durante su pequeña charla con Carlos Sobera, Rocío Flores afirmó que «intento venir aquí y seguir hacia delante pero a veces me cuesta bastante porque la escucho y se me remueve todo. Estoy muy orgullosa del concurso que está haciendo. Aquí estaré apoyándola siempre», zanjó. Tras estas palabras, la joven optó por abandonar momentáneamente el plató de 'Supervivientes'. «Lo primero que quiero comentarles es que Rocío no está con nosotros porque se ha venido abajo. Normal por otra parte con todo lo que está pasando. Pero esperamos que pronto regrese con nosotros», explicó Sobera a la audiencia. Minutos más tarde, la joven regresó a su sillón como colaboradora habitual del programa de supervivencia.