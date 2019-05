Actualizado 29/05/2019 a las 01:12

El «Supervivientes: Tierra de nadie», en el transcurso del cual uno de los nominados obtendría la salvación, empezó esta semana con Chabelita Pantoja suspirando porque fuese su madre la agraciada. Las concursantes que salieron nominadas en la gala del pasado jueves fueron Lidia, Chelo, Isabel y Violeta.

Lara Álvarez, que este martes celebrabra su cumpleaños desde Honduras, le informó a Carlos Sobera de que las cosas estaban «calentitas» en la isla. Pantoja, que empezó «Supervivientes» muy próxima a Colate, ahora se ha rebelado contra au autoridad en el equipo de los señores. Aunque llevan días teniendo roces, lo que hizo estallar la situación en el grupo fue que tuviesen que tirar un pescado que estaba podrido tras haberlo guardado demasiado tiempo.

Este incidente dividió al grupo y desencadenó la discordia. Albert, dejándose llevar por el hambre, intentó rascar algo del pez podrido para poder comer. Colate no quiso quedarse atrás, y también él se animó a buscar algo comestible en el animal. A Omar le sentó muy mal no poder comerse un pescado y se le veía alicaído, tanto que Chelo García Cortés tuvo que ponerse a consolar al joven superviviente. Omar empezó a criticar el liderazgo de Colate y su forma de gestionar el equipo y organizar la supervivencia: «A veces no se da cuenta que nosotros también tenemos opinión, y renunciamos a cosas por no discutir contigo».

Esta división en el seno de la comunidad han convertido a Chelo y a Omar en los mejores aliados de Pantoja al estar los tres enemistados con Colate. «Yo no voy a ir detrás de Colate», advertía Pantoja, «aún no me ha pedido perdón por gritarme. Se cree el presidente de la isla, y yo me voy a callar porque no la quiero liar». En plató debatieron sobre este cisma en el grupo y hubo opiniones para todos los gustos. Isabel Rábago, por ejemplo, argumentó que Isabel Pantoja «está envenenando a todos».

Tampoco en el otro equipo las cosas van mucho mejor. Ya la semana pasada hubo una tremenda discusión entre Lozano y Dakota y Violeta, y parece que los implicados siguen con ganas de más. Carlos Lozano bajó de su plataforma para pedirle a Fabio, el líder del grupo, que Dakota, Oto y Lidia se alejasen del Palafito porque «ya no soportaba más su conversación». Mahi le daba la razón a Lozano, algo que Dakota se tomó muy mal.

Echando un capote a su compañera, Violeta quiso entrar en la discusión para defender a Mahi y frenar a Dakota, pero las cosas se fueron de madre. «Te huele la boca a trapa», le dijo Dakota a Violeta. Estuvieron gritándose durante un rato hasta que, poco a poco, el orden volvió a la playa.

Hacia la medianoche llegó el momento de la salvación y, por segunda semana consecutiva, los espectadores decidieron salvar a Isabel Pantoja. No obstante, la superviviente no celebró la noticia, sino que manifestó una vez más que desea abandonar «Supervivientes»: «Creo que mi participación aquí ha terminado y que todos los concursantes que están ahí valen muchísimo. Necesito estar en mi casa, con mi gente y con mi madre. Siento que sus días me pertenecen y no quiero perder ni un solo día más sin estar con ella. Lo agradezco porque me habéis salvado, de verdad. Pero ellos se merecen estar aquí», dijo entre lágrimas.

Sobera, como ya hizo Jordi González hace unas semanas, se dedicó a persuadir a Pantoja de que se quedase recordándole «las consecuencias económicas, éticas y morales» del abandono. Intervino también Chabelita desde plató para animar a su madre: «Aguanta mamá, te quiero» . Al final, la tonadillera accedió a quedarse en la isla: «Aguantaré todo lo que tenga que aguantar, pero es muy difícil».