Nadie en 'Supervivientes' se cree la crisis entre Tom y Sandra

Nadie se cree el desamor de Tom y Sandra en la isla principal de 'Supervivientes' , que esta madrugada tuvo que abandonar Alexia Rivas , tercera expulsada definitiva de la edición, tras Antonio Canales y Marta López .

La quinta gala tuvo más protagonistas. Positivos, como Gianmarco Onestini –nuevo líder– y Omar Sánchez –magnífico en el juego de recompensa–. Y negativos, como Valeria Marini , que seguramente ha tenido cumpleaños más felices.

Fue además una jornada emotiva para 'Palito' Dominguín , que recibió la llamada de una prima tetrapléjica que ha dado unos pasitos en su honor.

Adiós, Alexia

«Gracias, España» , gritó una emocionada Sylvia Pantoja tras ser salvada por la audiencia. Su permanencia en la isla fue celebrada por sus compañeros, pero de una forma muy tibia si se compara con la alegría que desató entre todos, sin excepción, cuando Jorge Javier Vázquez (JJ) anunció que el siguiente salvado era Agustín Bravo . Los supervivientes hicieron una piña y dieron botes, y por momentos pareció –tal fue el entusiasmo– que había ganado el programa.

La cantante y el presentador estaban en la rampa de salida junto a Lara Sajen y Alexia Rivas . Y entre ellas quedó la plaza a Playa Destierro , donde aguardaban Lola y 'Palito' Dominguín . El televoto decidió el adiós de la periodista, que se marchó con alivio, o al menos esa impresión dio de la isla fetén, y más tarde perdió la segunda votación –la de las 'desterradas'– y fue expulsada de forma definitiva.

Supervivientes 2021: Lara Álvarez y Alexia Rivas Telecinco

La 'falsa' ruptura de Tom y Sandra

Sandra Pica sigue por los Cayos Cochinos , adonde ha sido enviada por Telecinco para dejar a su hasta ahora novio, Tom . Allá seguirá la muchacha al menos hasta el próximo lunes, fecha de la próxima gala de 'Conexión Honduras' para competir con 'Mask Singer' . Son varios los supervivientes que no se creen esta historia de ruptura, en sintonía con buena parte de la audiencia. Estos días se lo han dicho en la propia cara a Tom , y ayer lo repitieron en la gala Alejandro Albalá , Gianmarco Onestini , Sylvia Pantoja y, claro, Melyssa Pinto .

Para el francés, todo es una maniobra de su ex, que está «despechada». La catalana, que se sabe mimada por la audiencia (no solo del programa, sino en general por Telecinco ), anunció durante la gala que no quiere formar parte más de esa historia, de este «trío» –así lo nombró– mediático: «Que sean muy felices», deseó. No reaccionó ni cuando Tom , un tanto provocador, espetó, a veinte centímetros de ella, que «nunca» ha estado más enamorado que con Sandra . El muchacho, que a jeta no le gana nadie, aprovechó la coyuntura para pedir a la organización que le deje montar «una cenita» para reconquistar a su novia, pero el truco –que le permitiría una noche en modo pachá mientras sus compañeros siguen pasando hambre– no coló.

Melyssa no entra ya a las embestidas de su ex. Está a gusto en la isla, y una vez superada su crisis inicial, cuando rogaba que la expulsasen, parece enfocada hacia el triunfo y no quiere que nada le distraiga. Ni siquiera el pasado. Porque Tom ya es pasado imperfecto. Lo tiene tan superado que lo nominó al final de la gala. «No me ha gustado todo lo que ha pasado», justificó.

El francés acabó nominado , pero no por la votación de sus compañeros, sino por decisión del nuevo líder, Gianmarco , que lo señaló con su dedo acusador: «Porque me gustan las personas de verdad, y no me parece coherente ni sincero», argumentó. Los votos de los supervivientes colocaron en la rampa de salida a Valeria Marini .

Completan el quinteto de nominados los tres 'lacayos' (aún no son supervivientes de pleno derecho) que quedan: Lara Sajen , Sylvia Pantoja y Agustín Bravo .

La gala arrancó con un juego de recompensa. El premio era un tiramisú, pieza de caza mayor alimenticia a estas alturas –un mes y cinco días– del programa.

Los supervivientes se dividieron entre rojos ( Omar Sánchez , Alejandro Albalá , Alexia Rivas , Lara Sajen , Melyssa Pinto y Olga Moreno ) y azules ( Valeria Marini , Agustín Bravo , Carlos Alba , Gianmarco Onestini , Sylvia Pantoja y Tom Brusse ). El papel más duro recayó en los que se tuvieron que sumergir acostados en agua, Valeria Marini y Omar Sánchez , con un orificio para respirar, mientras el resto de los participantes iban añadiendo más líquido elemento. Se permitía la apnea, y a ella recurrió el novio de Anabel Pantoja en un momento dado.

Supervivientes 2021: Valeria Marini y Omar Sánchez, del juego de recompensa Telecinco

Y así aguantó Omar Sánchez más de tres minutos. Muy poco resistió de esa guisa Valeria Marini . El cabreo de sus compañeros, especialmente de Carlos Alba y de Tom Brusse , fue descomunal. «Yo normalmente hago más de dos minutos de apnea», aclaró ella a JJ . «Dijiste tres», mediaron sus compañeros, que explicaron que por eso la eligieron para protagonizara la prueba.

La sangre no llegó al río porque la organización permitió que el equipo azul se comiese los restos del rojo. Mejor dicho, los devoró.

Pocos cumpleaños más amargos habrá pasado Valeria Marini . Primero, los reproches en la apnea. Después, los de Olga Moreno en directo, pues la mujer de Antonio David está harta de que interrumpa todas sus conversaciones con Gianmarco . Más tarde le pitaron los oídos con críticas en diferido –recuperadas en vídeo para la gala– de Carlos Alba , L ara Sajen , Omar Sánchez y Sylvia Pantoja . Y, para rematar, acabó nominada.

Ni hubo tarta ni hubo compasión por parte de sus compañeros, que en gran parte no la soportan.

La que fue bomba sexual en la 'Bambola' de Bigas Luna se marcó un estriptís para celebrar la efeméride, pero el número le quedó un poco de diva venida a menos, en plan '¿Qué fue de Baby Jane?'. Por cierto, cumplió 54, aunque nadie mentó esa cifra en directo. Es la mujer más veterana de la edición. Entre los concursantes que quedan en la isla, solo la supera en edad Agustín Bravo , que ya tiene 60.

Por cierto, su querido Gianmarco es el nuevo líder de los supervivientes, tras haber superado a Melyssa en 'La noria infernal' , donde esta vez no hubo tongo que valiese .

Sorpresa para 'Palito'

En Playa Destierro , 'Palito' Dominguín vivió una jornada de emociones.

La primera, la presunta expulsión de Lola por haber robado unas galletas en la cabaña del equipo del programa. Se trataba de una broma, pero no se lo aclararon hasta que la muchacha ya estaba embarcada.

Berta habla con 'Palito' Telecinco

La segunda fue la llamada de su prima Berta , que es médica y tetrapléjica a raíz de un accidente, pues hace unos años se cayó a una piscina durante una fiesta. Esta semana ha dado «dos o tres pasitos prácticamente sola». Así se lo comunicó a 'Palito' , que pudo escuchar su voz desde Playa Destierro . «Estos pasitos son para ti», le dijo la muchacha y la hermanastra de Bimba Bosé se derrumbó y arrancó a llorar. «No me lo puedo creer, no me lo puedo creer», repetía.