«Supervivientes» está cada vez más próximo a llegar a su ecuador. Este jueves, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez debía decidir el octavo concursante en abandonar el concurso de Telecinco, después de que ya lo hicieran Loly Álvarez, Encarna y Toñi Salazar (el dúo Azúcar Moreno), Aneth Álvarez, Jonathan Piqueras y Lidia Santos. Y ese aspirante fue Carlos Lozano, que, derrotado por Chelo García-Cortés en el Palafito, fue expulsado del concurso para retornar a España.

La velada, la séptima de esta edición, arrancó con Isabel Pantoja, Chelo García-Cortés y Dakota Tárraga en la palestra, después de que Violeta Mangriñán, la cuarta nominada de la semana, fuese salvada el martes por la audiencia en «Tierra de Nadie». Una de ellas debía medirse a Carlos Lozano en el Palafito por continuar una semana más en el formato y esa no fue otra que Chelo, que fue superada primero por su amiga Isabel Pantoja y después por Dakota para batirse con el presentador, que hace solo unos días anunció su deseo de marcharse de «Supervivientes».

La velada, como viene siendo habitual, estuvo cargada de disputas y discusiones. La más grande, sin duda alguna, fue la que protagonizó Violeta contra su novio Fabio, Albert Álvarez, Dakota, Oto Vans y Mahi Masegosa, después de que todos ellos acusasen a la joven de haber intentado preparar un «montaje» con Albert cuando ambos entraron al formato. «Tú sabes mucho de televisión y por eso lo haces todo esto», acusó Dakota. «Me dejó entrever que quería liarse conmigo», apostilló Albert. Mahi, por su parte, fue mucho más tajante. «Me parece que es una pimpinela, que ha venido aquí con el papel ya asumido y que vino aquí para liarse con alguien. Aquí hay algo que huele a chamusquina».

Noche movida para Violeta

Violeta no consiguió salir airosa, aunque su discusión con sus compañeros no era el único frente abierto que tenía. Poco después, también se enfrentó a Carlos Lozano desde la Palapa. Aunque lo hizo por teléfono, claro, pues el televisivo está aislado en el Palafito. «Eres una miserable. Das mucha vergüenza. ¡Búscate una vida y una profesión!», espetó Lozano, que atacó con dureza a la joven, a la que no le dejan de crecer los enanos en Honduras. Aunque no se puede decir que no haya hecho méritos para ello, todo sea dicho.

Entretanto, el grupo de «Los Señores» (el de Pantoja, Chelo, Mónica Hoyos, Omar Montes, Albert y Colate) venció a «Los Abandonados» (Oto, Dakota, Mahi, Violeta y Fabio) y consiguió ser el equipo que pasará la próxima semana en Cayo Paloma, la playa más «lujosa» de «Supervivientes». Además, con su triunfo también se ganaron «una barbacoa» que estará repleta de «carne y bebidas sin alcohol», como anunció Lara Álvarez, copresentadora del espacio.

La prueba tuvo lugar poco antes de que la audiencia decidiera enviar a Chelo al Palafito. «Yo vine aquí con mucha ilusión y tengo muchas ganas de quedarme. El Palafito también es importante. Aunque estoy triste. Pensaba quedarme más tiempo, creía que lo estaba haciendo bien. Pero en algo he fallado para que la gente quiera que me vaya», relató en la Palapa la colaboradora de «Sálvame», visiblemente contrariada aunque ovacionada por el público desde el plató de «Supervivientes». «Chelo es un ejemplo de ganas y superación. Desde el primer momento ha sido una superviviente excelente», aplaudió Lara Álvarez, que abrazó a la mujer.

Especialmente consternada por su marcha al Palafito se mostró Isabel Pantoja, su principal apoyo en la isla y que en estos días ha vuelto a dejar claras sus intenciones de abandonar el concurso. «Estoy fatal en estos momentos. Yo pedí irme porque lo necesitaba y no puedo aguantar más. Ella lo está haciendo divinamente y fenomenal. Me parece súper injusto. Me cambiaba ahora mismo por ella», señaló entre lágrimas, antes de recordar como fue el «reencuentro» entre ambas tras «siete años» sin hablarse. «Ha sido un reencuentro que al principio fue como frío, pero día a día he ido recuperando a esa amiga mía que fue durante 30 años. Ha sido para mí el principal apoyo aquí dentro».

Emocionada, Chelo trató de mantenerse a su lado. «No me voy a ir. Te prometo que me cargo al del Palafito», comentó la mujer, que dejó claras sus intenciones de expulsar a Carlos Lozano antes de partir a la zona de aislamiento junto al televisivo, que estos días se encuentra acompañado por su expareja Miriam Saavedra, ganadora de la última edición de «Gran Hermano VIP».

Nuevas líderes

Instantes después, llegó el momento de las pruebas que determinarían quienes serían los «líderes» de cada equipo. O las líderes, mejor dicho. El programa puso a prueba el hambre de los concursantes tras mes y medio en el concurso y les puso ante sí un plato de fabada. «La ha hecho mi madre», aseveró Lara. Para vencer la prueba, los aspirantes debían tomarse menos de 50 gramos de fabada, lo que resultó especialmente complicado a «Los Abandonados». Oto, Mahi y Dakota se pasaron a propósito y llenaron el buche a gusto, mientras que Fabio y Violeta trataron de ceñirse a las normas.

La que más cerca se quedó de la marca fue la segunda, por lo que fue reconocida como líder de su equipo. Los dos, como premio a su comportamiento en la prueba, podrán disfrutar el sábado de la barbacoa junto a «Los Señores», a la que no podrán asistir Mahi, Oto ni Dakota. «Pues nada, entonces ya que estamos nos comemos toda la fabada. Ya estaría», señaló la última, con resignación.

Los minutos pasaban y cada vez quedaba menos para conocer a los nominados y al expulsado de la noche. Fabio y Violeta recibieron las visitas de sus respectivas madres en Honduras, aunque lo hicieron a la inversa, por lo que Fabio estuvo con la de Violeta y Violeta, con la de Fabio. Instantes después, Lidia Santos, la concursante que se marchó la semana pasada, llegó a plató de «Supervivientes». «Ha sido una buena experiencia. Me he llevado bien con casi todos mis compañeros», contó la modelo.

Poco después, llegó en momento de que los aspirantes nominasen. En el grupo de «Los Señores», el equipo puso en la palestra a Mónica Hoyos, mientras que Isabel Pantoja hizo lo propio con Colate. En «Los Abandonados», por su parte, Oto, Mahi y Dakota apostaron por Fabio y Violeta nominó a Mahi. «Oto y Dakota tienen mucho apoyo fuera, Mahi no tanto», afirmó la joven, justificando su decisión.

Con los nominados ya decididos, solo quedaba tiempo para que Vázquez anunciase al concursante expulsado. Y ese no fue otro que Carlos Lozano, que abandonó el programa tras dos semanas en el Palafito. «Muchas gracias por todo lo que nos has dado, de verdad», le valoró el presentador, desde plató. Chelo, por su parte, se mostró encantada por poder seguir una semana más en la isla. «Muchas gracias a todos los que me habéis votado. No os decepcionaré».