Actualizado 26/04/2019 a las 01:05

Después de semanas de promoción y del goteo de anuncios de concursantes, Telecinco estrenó este jueves una nueva temporada de «Supervivientes». La primera gran noticia de la edición era la vuelta de Jorge Javier Vázquez, que reapareció en televisión tras varias semanas de reposo por haber sufrido un ictus. «Esta edición será muy especial para todos ellos (los concursantes). Y también si me lo permiten para mí. Muy buenas noches, y gracias. Muchísimas gracias por vuestros mensajes de cariño y apoyo todo este tiempo», señaló Vázquez, «jamás lo olvidaré». El público se puso en pie y recibió al presentador entre vítores.

Nada más entrar en plató saludó en primer lugar a Kiko Rivera, de quien no había podido despedirse en «GH DUO». Ambos se dieron un amistoso abrazo y hablaron sobre la madre de Rivera, nueva concursante de «Supervivientes». También allí sentada, aunque a unos metros de su hermano, estaba Chabelita Pantoja, con quien Rivera lleva unas semanas enfadado. «Ha hablado mal de mi mujer, que es mi vida», le reprochó el dj. Jorge Javier medió entre ellos e intentó que se reconciliasen. Tras un poco de charla, el presentador consiguió su objetivo y los hermanos sellaron sus paces con un beso.

En esta primer gala los dieciocho aspirantes debían lanzarse al mar desde un helicóptero para luego nadar hasta la isla en la que pasarán las próximas semanas. Los concursantes fueron tirándose sin mayor problema, hasta que a las doce de la noche les tocó el turno a las hermanas de Azúcar Moreno, Encarna y Toñi. La primera de ellas se dispuso a saltar, pero el miedo la paralizaba.

Encarna estaba agitada, se tocaba el pecho y le decía a su hermana que no podía salvar. «Lo conseguirá», decía Jorge Javier, «a lo mejor no en esta edición, pero lo conseguirá». Pasaron unos minutos y Encarna seguía sin saltar. Su hermana Toñi la abrazaba y la daba ánimos. El piloto bajó el helicóptero para facilitar el salto, pero tampoco así se atrevía. «Encarna, te enviamos toda la fuerza del mundo», la animó el presentador, «está pasando momentos agónicos y contra el miedo es difícil luchar». Al cabo de un rato, Jorge Javier dio un ultimátum: «Si no se tira en treinta segundos no puede ser concursante». No le quedaba otra opción, así que Encarna acabó lanzándose el agua.