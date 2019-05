Actualizado 24/05/2019 a las 12:39

La gala de «Supervivientes» del pasado jueves era una de las noches más emocionantes de las que llevamos de reality. En la cuerda floja por la expulsión se encontraban Carlos Lozano, Albert y Chelo García Cortés, después de que Isabel Pantoja fuera salvada en la noche del martes. Tras librarse de la expulsión Albert, tan solo el presentador de «Operación Triunfo» o la colaboradora podían abandonar la palapa para no volver.

La tensión se respiraba en el aire, sobre todo por la dura disputa que mantuvieron minutos antes de la decisión final Lozano con Dakota, en la que los buenos modales y educación estuvieron más bien ausentes. Tras el bronco encuentro, el presentador, Jorge Javier Vázquez, se dispuso a anunciar el nombre del último salvado, y, por lo tanto, por omisión el del expulsado de la convivencia. Después de que Carlos Lozano señalara en repetidas ocasiones a Chelo García Cortés como la salvada, Jorge Javier Vázquez confirmó la intuición del finalista de «GH VIP», que se quedaba con un pie fuera del concurso.

Con la emoción por los aires, la palapa al completo —con permiso de Mónica Hoyos— empezó a mostrar su alegría, o bien ante la salvación de Chelo García Cortés o por la expulsión de Carlos Lozano, que les ha hecho la convivencia más complicada de lo que esperaban. Quien se mostró más satisfecha con la decisión de la audiencia fue precisamente Isabel Pantoja. La tonadillera, en el momento en el que escuchó el nombre de la salvada por boca de Jorge Javier Vázquez, empezó a dar saltos de alegría. Aplaudiendo cual seguidora suya en un concierto, parecía haber tomado una alta dosis de azúcar: completamente fuera de sí, fue a celebrarlo con su compañera inmediatamente.

Una desconsolada Chelo García Cortés, que lloraba de alegría, recibió el abrazo de la que fuera su amiga, Isabel Pantoja. Al grito de repetidos «máquina» y «ole», la tonadillera abrazaba eufórica a su «examiga», de la que no se separó durante unos segundos. En compañía de varios compañeros, empezó Pantoja a corear el nombre de la colaboradora, para después seguir diciendo «lo has echado, lo has echado».

Isabel Pantoja se acercó corriendo a abrazar a Chelo García Cortés - MEDIASET ESPAÑA

Cuando Chelo se disponía a sentarse de nuevo en su sitio, Isabel Pantoja siguió celebrando la decisión del público: «¡Enhorabuena!», le repitió en varias ocasiones. Poco después repitió en cuatro ocasiones «¡bravo!», y luego animó de nuevo a la que fuera su íntima amiga. «Choca ahí, choca ahí las manos. Viva los pantojistas», repitió hasta en cuatro ocasiones, dirigiéndose hacia Cortés y al pertiguista.

El tenso reencuentro

Aunque ahora mismo parece que hay muy buena sintonía entre las dos, el concurso comenzó con ambas en posiciones completamente opuestas. Tras su pública enemistad, el programa organizó un encuentro entre ambas antes de iniciar la aventura en Honduras. Aunque se pretendía que se limaran las asperezas, el encuentro fue muy frío, especialmente por parte de la artista.

«Yo he venido a pasarlo lo mejor posible porque era la ilusión de mi vida. Seremos concursantes, yo no tengo nada más que hablar, la verdad. Una cosa es ver a Chelo y otra cosa es... otras cosas», afirmó Pantoja ante el encuentro, en el que no se dirigió personalmente a su compañera de reality. Chelo, por su parte, coincidía en que todo llegaría en el momento oportuno, pero nada hacía prever que sería dentro del concurso.

De hecho, ahora mismo Chelo García Cortés se podría convertir en el único gran apoyo que le queda a Isabel Pantoja dentro de la isla. Su flirteo con Colate ha llegado a su final, y parece que entre los dos las chispas pueden saltar en cualquier momento, sobre todo después de que el hermano de Samantha Vallejo-Nágera nomiara directamente, en calidad de líder del grupo, a la tonadillera, un gesto considerado por muchos como una traición.

«Supervivientes», viento en popa y a toda vela

La audiencia de esta edición de «Supervivientes» está siendo de otro planeta. El programa consiguió, durante su primera hora, convertirse en lo más visto del día, con 3.514.000 espectadores, superando el 20% de cuota de pantalla. Durante el resto de la emisión, logró llegar hasta el 30,3%, con 3.337.000 televidentes. De hecho, la apuesta de Antena 3, «45 revoluciones» fue ocho veces menos vista que el programa de Telecinco.

Además, «Supervivientes» logró hacerse de nuevo con el minuto de oro del jueves, logrando, a las 23.08h —durante la prueba de localización—, un 25,4% de cuota de pantalla y reuniendo a más 4.315.000 espectadores. Además, la edición va viento en popa y a toda vela, logrando una media de más del 32% de share y rondando la cifra de los tres millones y medio de televidentes entre su espacio «express» —de 22.00h a 23.00h— y el resto de la noche.