Actualizado 19/07/2019 a las 06:24

Tras 84 días de aventura, este jueves ha tocado decir adiós a «Supervivientes 2019». La edición más vista del programa en todos los tiempos se ha despedido por todo lo alto, poniéndole un digno broche de oro con Omar Montes alzándose como ganador. Pero hasta entonces no solo han tenido que sobrevivir a la dureza extrema del concurso, sino que tuvieron que sobrepasar una velada de enorme intensidad, en la que el encuentro de Mónica Hoyos con su hija, una entrevista con decorado costumbrista –con chorizos y hogaza como atrezo– a Mahi, el descenso hacia el bañador de Fabio por parte de Violeta y el cabreo del modelo italiano en la apnea fueron algunos de los momentos más llamativos de la final de «Supervivientes 2019».

En diferido por las condiciones impuestas por Aviación Civil, la última gala arrancó con los cuatro finalistas aterrizando en las instalaciones de Mediaset España, en Madrid. Con la emoción a flor de piel, los concursantes y los espectadores sentían que la aventura estaba a punto de finalizar. Ya en tierra, Albert y Mahi fueron los primeros en conocer su destino, siendo la modista y camionera la primera en bajarse del carro de la final. De esta manera, «Supervivientes 2019» se quedaba en la final sin una mujer entre los tres primeros puestos desde 2015.

Poco después, la primera de las pruebas decidió que fuera Omar el que se tuviera que someter al veredicto del público, y la apnea decidió después que le acompañara Fabio, que no pudo soportar la ansiedad de estar bajo el agua, convirtiéndose Albert en el primer duelista final. Tras la correspondiente ponderación del público, Omar comenzó la batalla final contra el pertiguista. Tras una rueda de preguntas rápidas, llegó el momento de conocer al ganador, que fue Omar Montes, con un 53,7% del apoyo del público.

Noche histórica

La noche de este jueves pasará a la historia de la televisión como la final de la edición de «Supervivientes» más vista hasta la fecha. Tras doce semanas de concurso, la audiencia seguía volcada con el formato. Incluso, muchos todavía pensaban que el tiempo había pasado demasiado rápido, y fantaseaban con que, por favor, no se acabara. Que por favor aguantaran algo más, que por favor volviera a ser 25 de abril. El estreno más visto, las cifras de cuotas de pantalla más aplastantes del reality han sido el síntoma de lo que los espectadores se han volcado desde el otro lado de la pantalla. Muchas personas, que no son asiduas a este tipo de concursos, han seguido «Supervivientes 2019» y no se han querido perder ni un solo minuto de lo que sucedía en Honduras. El casting, las pruebas, las tramas… todo ha ido jugando a favor de obra para el programa, que en anteriores años ha tenido que tirar demasiado del morbo forzado para mantener el pulso del público. Pero esta vez, con una enorme elegancia ha conseguido reventar los audímetros.

Desde el principio, el elenco de concursantes hacía presagiar una edición que podía ser un éxito o, como en ocasiones suele pasar, quedarse en pólvora mojada. Isabel Pantoja podía haber sido un mero reclamo a la audiencia que, con el paso de las semanas, terminara abandonando o siendo expulsada. Podrían haberse centrado en una mera competición, con una Dakota más calmada y una Violeta que no se hubiera fijado en Fabio. Omar Montes podía haber continuado siendo igual de discreto que había sido su carrera televisiva hasta entonces. Y Albert o Mahi podrían haber pasado de puntillas por el espacio.

Pero, ¿alguien se podía imaginar que Pantoja sobreviviera durante diez semanas? ¿Qué el musculoso Albert no parara de llorar por prácticamente todo en la recta final y que le hubiera plantado cara a la tonadillera? ¿Qué Violeta terminara dándole el sentido más explícito a los Cayos Cochinos? ¿O que Mónica Hoyos hubiera terminado hablando con las iguanas de la isla? Seguramente, nadie. Y, ante todo lo que ha sido «Supervivientes 2019», solo queda dar las gracias. Gracias a Mediaset y a Bulldog TV por haber hecho vibrar de una forma inaudita a los espectadores. A Jorge Javier Vázquez, Jordi González y el recién bautizado Carlos Sobera por su buen hacer desde plató. Y, por supuesto, a Lara Álvarez que se entrega como una fan más en sus conexiones desde Honduras.

Antes, cuando se hablaba de una edición histórica de «Supervivientes», los seguidores se retrotraían al año 2011, la entrega en la que Rosa Benito se alzó como ganadora. Pero ahora, el hito se lo lleva el concurso recién cerrado. Era necesario ya tener un concurso que ha funcionado de esta manera, que ha cambiado conversaciones en el mundo exterior, que ha transmitido pasión desde el minuto uno, y con la que, en su cierre, se ha muerto algo dentro de los corazones de quienes han seguido la edición. Cuando la gente se ha metido en la cama tras alzarse Omar Montes con los 200.000 euros del premio –con los que aseguró poder dar de comer a su hijo durante un tiempo–, un vacío les acompañaba. Y solo una idea les rondaba la mente: ojalá fuera ya septiembre para que empiece «GH VIP».