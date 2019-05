Actualizado 17/05/2019 a las 17:06

La noche de gala del jueves de «Supervivientes» estuvo marcada por grandes momentos. La nominación de Isabel Pantoja y la expulsión de Aneth fueron dos de las grandes sorpresas que aguardaron. Pero la llegada al plató de Toñi y Encarna Salazar, las hermanas e integrantes del dúo musical Azúcar Moreno, fue uno de los momentos más esperados por los espectadores, que se quedaron pegados a la pantalla cuando llegó el encuentro con Jorge Javier Vázquez.

Sin aplausos, como viene siendo habitual en este tipo de situaciones, Azúcar Moreno hicieron su entrada al plató, evitando usar el «pantallón», como cualquier concursante de pleno derecho que espera ser expulsado por la audiencia. «El domingo se produjo el abandono de Azúcar Moreno, de una manera injustificada y poco profesional. Las hermana Salazar nos han dejado tirados al programa y a Mediaset España», decía Jorge Javier Vázquez, que dio la bienvenida a las exconcursantes a su manera.

«Preferimos hacer esto antes que un mal concurso. Fuimos con toda la ilusión del mundo, pero la cabeza nos jugó una mala pasada y en vez de hacerlo mal...», empezó diciendo Toñi Salazar a respuesta del presentador, quién las interrumpió para advertirlas de que la actitud que estaban teniendo no era la correcta. «Estas mintiendo, Toñi. Y por delicadeza no vamos a contar los secretos contractuales. Si lo hiciéramos público, vuestra imagen quedaría peor de lo que ha quedado. El silencio os favorece», les recordó el presentador.

Acto seguido, y ante la presencia de Azúcar Moreno, Jorge Javier Vázquez comenzó a leer un comunicado elaborado para comentar la postura de la productora y la cadena ante la controvertida decisión del dúo musical. «Vuestro abandono premeditado, superficial y poco profesional ha hecho que esa decepción sea todavía más grave. Teniendo en cuenta el daño que sabéis que estáis haciendo al programa con vuestra decisión, habéis mostrado una gran falta de respeto hacia el trabajo de muchísimas personas, tanto de la productora como de Mediaset. Tengo que deciros que ya no sois personas gratas en Mediaset y creo que tardaréis muchísimo tiempo en pisar un plató de esta casa».

A las artistas, lo único que les salió contestar fue un «lo sabemos, pero queremos pedir perdón», a lo que Vázquez no pudo reprimirse y, dirigiéndose a cámara, fue tajante. «Aunque las vean haciendo esto, están mintiendo. Estaba todo absolutamente preparado y cuando me han contado lo que han hecho a la hora de romper el contrato se me han caído los palos del sombrajo. Yo jamás pensaba que alguien podría utilizar esas tretas para abandonar el concurso. Me parece algo tan ruin y tan mezquino que vais a contar con la elegancia de la productora, porque sino, de verdad, si se diera a conocer, no volvíais a pisar públicamente ni un plató ni un escenario. Llevo 20 años en esta profesión y jamás me había encontrado algo como esto. Me parece que sois unas liantas profesionales, porque lo que habéis hecho no le sale a uno de la noche a la mañana».

Acto seguido, el presentador quiso terminar de leer el demoledor comunicado, que finalizaba con un «a partir de este momento, Mediaset y la productora solo tendrá contacto con vosotras para resolver temas legales». Inmediatamente después, las Azúcar Moreno abandonaban el plató para ponerle punto y final a su aventura en «Supervivientes», Mediaset y, por un tiempo, a los platós de televisión.