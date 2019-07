Actualizado 01/07/2019 a las 21:52

En la recta final del concurso, los concursantes de «Supervivientes» cuentan las horas que les quedan para volver a España. Colate ha sido el último en poner rumbo a Madrid, pero antes de abandonar Honduras definitivamente ha puesto el grito en el cielo por las supuestas formas que Isabel Pantoja tiene con respecto con el resto de compañeros de reality.

«He visto cosas que no me han gustado y que, desgraciadamente, ni se han visto ni se han hablado mucho. Ha hecho cosas muy feas», le decía Colate a Jordi González durante su conexión en directo sobre las formas que ha mantenido Pantoja detrás de cámaras. «A partir de cierto momento ella comunicó que se iba en la cuarta semana y, a partir de ahí, ocurrieron cosas muy feas y que nadie ha visto porque ha sido fuera de cámara. No ha pasado solo conmigo, sino con muchos compañeros. Su comportamiento me ha parecido muy mal», aseguró.

Colate acusó a Isabel Pantoja de ser una «manipuladora» y extorsionar a sus compañeros, quienes tienen «miedo» de la influencia de la tonadillera en España y que, según creen, puede condicionar sus propios concursos. «Espero que el público valore a otros supervivientes que han venido aquí a luchar. Creo que no es necesario llegar a los límites que ha llegado Isabel, ha hecho cosas alucinantes», dijo Colate. Pero, ¿deben realmente temer a Isabel Pantoja?

Cierto es que los concursantes han sentido de cerca el enorme apoyo con el que cuenta Isabel Pantoja. Nada más amerizar en el Caribe, Pantoja recibió el aplauso popular al ser elegida como una de las mejores saltadoras desde el helicóptero. Además, ha recibido recompensas por parte del público cuando se ha apelado a la consulta de la audiencia. Además, los televidentes han evitado en varias ocasiones que se marchara del concurso.

En total, Isabel Pantoja ha sido nominada hasta en cuatro ocasiones. Y, salvo en una ocasión, la tonadillera se ha salvado siempre los martes, en «Supervivientes: Tierra de nadie». Pero no ha sido la concursante que más veces ha estado en la palestra: Dakota, contando con la disciplinaria, ha sido nominada en seis ocasiones. El mismo número acumula Mónica Hoyos, contando con que fue expulsada inicialmente y, en la misma gala, repescada. Además, Violeta salió nominada en cinco ocasiones antes de tener que abandonar forzosamente por sus problemas de salud.

Con esto, decir que Isabel Pantoja no tiene por qué necesariamente ser la favorita de la audiencia, ya que otros concursantes han contado con el apoyo del público para quedarse en el concurso durante más ocasiones que la tonadillera. Sin embargo, parte de la culpa de esto la podrían tener los propios compañeros de Isabel.

A partir de la cuarta gala, los concursantes se pusieron en contra de Pantoja y decidieron nominarla de forma casi automática. Esta fórmula se rompió en la séptima gala, ya que la cantante se hizo con el collar de líder. Pero, de nuevo, en la octava gala pudo abandonar el concurso cuando, a través de un televoto exprés, todos los concursantes se sometieron al escrutinio popular.

Un ejemplo del apoyo, en comparación con otros compañeros, que puede recibir Isabel Pantoja es a través de las encuestas de Twitter. A partir de la bronca que se originó el pasado jueves en la palapa entre la artista y Albert, la cuenta oficial de «Supervivientes» y «Sálvame» publicaron sendas encuestas cuyos resultados son evidentes: en ambos casos consideran que Pantoja tiene razón en detrimento de Albert.

Sin embargo, muchos seguidores se dedican a criticar lo que sucede con Isabel Pantoja en el concurso. Consideran los espectadores que sus privilegios —su elevado caché, sus otros proyectos con la cadena, el tinte del pelo, contacto con sus familiares, decidir si participa o no en las pruebas— hacen que al final muchos seguidores se hayan cansado de la Pantoja en «Supervivientes». Por lo tanto, puede que, de cara a elegir un ganador de la edición, consideren que hay supervivientes que han hecho un concurso mejor que la tonadillera.

De momento, hasta la final, habrá que esperar un poco más. Isabel Pantoja no se encuentra nominada esta semana. Sin embargo, quienes se encuentran en la palestra son Dakota —por decisión del programa como sanción por su comportamiento—, Albert y Mónica. Uno de los tres saldrá salvado el próximo martes en «Supervivientes: Tierra de nadie», y habrá que esperar al jueves para saber quién será expulsado de la convivencia.