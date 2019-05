Actualizado 21/05/2019 a las 16:32

El pasado domingo Isabel Pantoja vivió sus horas más bajas en «Supervivientes». La tonadillera anunció durante «Supervivientes: conexión Honduras» que pretendía abandonar el programa. A pesar de los diferentes intentos por parte de sus compañeros para que no tirara la toalla, fue finalmente Jordi González quién le dio el último empujón para que se quedara, como mínimo, hasta el jueves. Sin embargo, lo que la cantante no se podía esperar era que el resto de concursantes miraran hacia otro lado sabiendo que ella no se encontraba en un buen momento.

Durante el programa los supervivientes debían de posicionarse para elegir qué concursante nominado —Isabel Pantoja, Chelo García Cortés, Carlos Lozano y Albert— debía de quedarse en el programa. Poco a poco, los concursantes fueron apuntando en una pizarra, y en orden, quiénes querían que se quedaran. Y la decisión de sus compañeros fue unánime: nadie quería que Pantoja continuara merodeando por los Cayos Cochinos.

El objetivo de los posicionamientos, aseguró Lara Álvarez a los robinsones, era dar «una inyección de optimismo y apoyo» a los nominados, pero, quién más necesitaba dicho cariño no lo recibió. Por ello, la presentadora quiso expresar su opinión ante los concursantes: «Creo que si un superviviente, compañero, está de bajón y en unas circunstancias complicadas (tiene un día malo, sea quién sea, da igual) tenéis que apoyarle. Tenéis que trabajar con él, hacer una supervivencia en común. No podéis empujarle a que se vaya».

Pero, como parecía que los supervivientes no habían escuchado —o querido escuchar— el mensaje, volvió a repetirlo. «Quizá cuando un superviviente está unas circunstancias complicadas, lejos de invitarle a que se vaya, igual deberíamos de trabajar en común y hacer una supervivencia», repitió Álvarez.

De hecho, ni siquiera su mayor apoyo en el programa, Colate, quiso librar de la quema pública a Isabel Pantoja. El hermano de Samantha Vallejo-Nágera puso en último lugar de su lista —y por lo tanto, en la expulsión— a la tonadillera, alegando que su actual estado de ánimo era algo «contagioso» y que no era «bueno para el equipo».

Piedras contra su casa

Llegado el momento, los nominados expresaron a la audiencia sus razones por las cuales el público debía de dejarlos dentro del concurso el jueves. Chelo García Cortés, Carlos Lozano y Albert expresaron que querían permanecer, pero, como ya lo hizo anteriormente, Pantoja hizo un contraalegato pidiendo su propia expulsión. «Sigo pensando exactamente igual —le dice a Jordi, con quién habló antes de su abandono—. Me pediste que estuviera hasta el jueves y así lo haré. Pero yo no me quiero quedar. Esa es la realidad», reconoció.

Estas palabras han sido muy comentadas en los diferentes programas de la cadena, y uno de los colaboradores que más duramente ha cargado contra Isabel Pantoja ha sido Alessandro Lequio, que, en «el programa de Ana Rosa», afirmó que el momento que ofreció la artista «fue lamentable: si te quieres ir, te vas, y no vas de mártir para terminar aceptando que te quedas unos días más».