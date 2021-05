'Supervivientes' da carpetazo al 'Merlos Place' tras la paz entre Alexia Rivas y Marta López Las concursantes charlaron en directo y no dudaron en elogiarse la una a la otra, finalizando así una de las tramas del concurso

La que era una de las grandes tramas de 'Supervivientes', la guerra entre Marta López y Alexia Rivas por el denominado 'caso Merlos' nunca llegó a ser tal en la isla. Tras un encontronazo inicial en el que las concursantes pusieron las cartas sobre la mesa, la mecánica del concurso separó a las supervivientes en diferentes ubicaciones y no hubo lugar a broncas ni revelaciones. Tanto Marta López como Alexia Rivas han sido ya expulsadas del programa de Telecinco, que anoche decidió que ambas mantuvieran una conversación en directo.

Pese a lo que se podía esperar de la charla, tanto Marta López como Alexia Rivas demostraron haber enterrado el hacha de guerra e, incluso, sentir cierta pena por no haber tenido la oportunidad de convivir juntas en la isla. «Me da mucha pena que estés ahí y aunque la gente quizás no lo pueda entender, decirte que me hubiera encantado aunque solo sea haber pasado una semana contigo. No la he podido conocer y me da pena», reveló Marta López, que fue expulsada poco antes de que Alexia Rivas se convirtiera en concursante de pleno derecho en 'Supervivientes'.

Rivas, por su parte, también se mostró receptiva a la paz demostrada por su antes enemiga: «Muchas gracias, aquí yo creo que te das cuenta de que hay cosas y prioridades diferentes quizás a las que tienes en España. Y tú has sido muy luchadora en el concurso. Te lo dije hace una semana y también me hubiera gustado que estuviéramos juntas», afirmó.

Tras su mal comienzo en Honduras, en el que Alexia Rivas tuvo incluso que recurrir a la ayuda médica, la expareja de Alfonso Merlos pareció no lograr remontar nunca y, al poco tiempo de incorporarse al 'grupo oficial' del concurso de Telecinco, la audiencia decidió que la periodista fuera expulsada. «Me da pena porque querría haber luchado más. Ponerme más al límite pero bueno, hay momentos en los que me da más bajón. Una vez que ya hay momentos que ves que estás consiguiendo objetivos y te has adaptado, quieres luchar mucho más», reconoció ante Jordi González.

Guerra de cadenas

Este lunes los espectadores pudieron asistir a la enésima guerra de cadenas que mantienen Telecinco y Antena 3. El estreno de 'Mask Singer', de Atresmedia se retrasó a la semana próxima y, en su lugar, la cadena emitió un programa introductorio en el que introdujo las máscaras que en breve comenzarán a competir ante Paz Vega, los Javis y José Mota. Se desconoce si el debate de 'Supervivientes' presentado por Jordi González se mantendrá los lunes o si el cambio en el día de emisión ha sido puntual debido a la emisión, el pasado domingo, de 'Bohemian Rhapsody'.