Actualizado 26/02/2020 a las 13:46

Casi una década después de que una polémica sentencia determinara que la paternidad del hijo de Ivonne Reyes corresponde a Pepe Navarro, Alejandro Reyes ha hablado del calvario que sufrió por la ausencia de su padre.

En su estreno como personaje público en Supervivientes, el hijo de Ivonne Reyes relató en Honduras que tuvo que pasar «por muchos psicólogos» para afrontar el hecho de que Pepe Navarro no estuviera presente en su vida.

«Son años teniendo legalmente que ir allí y no presentarse», le dijo Alejandro a Cristian. «¿Tu madre lo quería tener, le dijo que estaba embarazada más tarde y el otro no quiso tenerlo, ¿no?», preguntó el hermano de Sofía Suescun, seguido de la confirmación de su compañero en Supervivientes. «Sí, ahí empezó a decir que no era suyo. ¿Cómo no va a ser tuyo? ¿A quién no le gustaría estar con mi madre? Es como de inútiles», criticó el joven de 19 años.

A pesar de sentirse «muy tranquilo» en la actualidad, Alejandro Reyes reconoció en Supervivientos haber pasado malos momentos: «He tenido muchos psicólogos para hablar del tema, no es una cosa que lo ignoras y ya está. No necesito que esté a mi lado, yo sé y lo reconozco, pero no necesito un padre en mi vida ahora mismo. Afecta cuando eres más pequeño, pero ya luego no. De qué sirve ponerte triste si no va a pasar nada. Si no ha estado cuando te necesitábamos, no va a estar ahora».

A pesar de las dudas que todavía despierta la sentencia, el concursante de Supervivientes admitió ser consicente de estar «en la verdad»: «Sé todo, que mi madre es una campeona». w«Olé sus ovarios, que te ha sacado adelante ella solita sin ayuda de nadie», alabó su compañero en Supervivientes.