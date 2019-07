Actualizado 22/07/2019 a las 01:15

Este domingo se emitió en Telecinco el debate final de «Supervivientes», el mítico reality de Mediaset que esta temporada ha alcanzado sus más altas cotas de audiencia. En la gala del jueves se proclamó como vencedor Omar Montes, quien se marchó para su casa con los 200.000 euros de premio. Aunque este año fue Jordi González quien presentó el debate de los domingos, para esta gala definitiva fue Jorge Javier Vázquez quien ejerció de conductor de la noche.

Tras unos minutos hablando con los otros finalistas de «Supervivientes», el presentador dio paso al ganador, que llegó eufórico al plató. «Llevo un tiempo preguntándome a quién me recuerdas», le confesó el presentador, «y me he dado cuenta de que eres clavadito a Fidel Castro de joven. Eres idéntico». Montes, que no se ha afeitado las barbas desde que volvió de la isla, contó que se lo habían «dicho en redes sociales, y por lo que me han dicho Fidel era un guaperas de joven».

Luego Jorge Javier le confió que «si me dicen que vas a ganar el programa, no me lo creo. Yo pensaba que ibas a abandonar o que a la tercera semana estabas aquí, pero me sorprendías en todas las pruebas». Montes recibió sus palabras con simpatía y le recordó al presentador que había sido boxeador profesional, lo que le hace tener una forma física idónea para las pruebas.

«¿Y ya has gastado algo de los 200.000 euros?», se interesó el presentador. «¡Todavía no los tengo!», respondió el ganador, «no sé ni dónde tengo que recogerlos, pero supongo que en el banco». Montes estaba pletórico en plató y se describió a sí mismo como «una mezcla entre Daddy Yankee y un osito». En ese momento entró en la conversación Isabel Pantoja para decir que Omar Montes «es un bienqueda, pero es mi debilidad».

«Lo más complicado en "Supervivientes"», relató Montes, «fue aprender a buscarme la vida, porque yo no sabía ni hacer la O con un canuto. Tardé un mes en aprender a pescar». El presentador le preguntó qué consejo le daría a un futuro concursante del reality: «La paciencia, que es la madre de la ciencia. Es que yo pensaba que nos darían algún bocadillo bajo cuerda, pero no te dan nada». El presentador alucinó: «No me creo que sigáis pensando que se os pasa comida a escondidas».

«Yo era un gordito feliz y ahora, después de "Supervivientes", estoy delgado», explicó Omar antes de lanzarle un dardo a Pantoja «por eso necesito ir a Cantora a comerme unos cocidos». La aludida, sentada a su lado, rio ante el comentario de Montes y Vázquez le recordó al ganador que «tú quieres ir a Cantora por otra cosa, no por la comida».

Luego el presentador se dirigió a Albert, otro de los finalistas de «Supervivientes», para preguntarle por su experiencia en el reality. «En mis pesadillas aparece Isabel Pantoja», contestó el concursante, que se dirigió luego a la aludida, «te tengo que apartar la mirada por lo vivido allí, porque me das miedo».

«Yo de momento no me he comido a nadie», interrumpió Pantoja, y Albert replicó de forma ingeniosa e hiriente para la aludida: «Bueno, te has comido todos los peces de la isla...» Pantoja se sintió ofendida e intentó defenderse de las acusaciones hasta que Jorge Javier puso orden de nuevo.

A lo largo de la noche se pasó revista a todos los conflictos que agitaron Cayos Cochinos en los casi tres meses que duró «Supervivientes». Uno de los momentos más tensos fue el vivido entre Violeta y Dakota cuando se pasó un vídeo de las durísimas discusiones que tuvieron en la isla, aunque Jorge Javier trató de que se reconciliasen recordándoles que todo eso ya era agua pasada.

Ya casi al final de la noche el protagonismo volvió a recaer sobre el ganador del concurso, que aseguró que tenía ganas «de formar una familia, porque ya estoy harto de estar un día con una y otro día con otra». Esto se entendió como un claro guiño a su expareja Chabelita Pantoja, y Jorge Javier le preguntó abiertamente por ella. «No voy a decir que estoy enamorado, pero me acuerdo mucho de ella», reconoció Montes, «me hizo muy feliz el recadito que me dio Isabel Pantoja de parte de Chabelita para mí. Estoy deseando verla y hablar en plan amigos».

El presentador siguió intentando tirarle de la lengua, pero Montes no quiso mojarse demasiado sobre el tema. «La veré cuando tenga tiempo la muchacha, pero en plan amigos. No pasa nada por Asraf porque ella es una mujer muy libre». Habrá que ver su ahora Chabelita vuelve a los brazos de Omar o si se mantiene en su decisión de no volver con su exparjea.