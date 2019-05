Actualizado 31/05/2019 a las 00:23

Este jueves, Telecinco emitió la sexta gala de «Supervivientes». Una velada que arrancó con tres concursantes nominadas: Violeta Mangriñán, Chelo García-Cortés y Lidia Santos. Una de ellas terminaría la noche apartada del resto de sus compañeros y se mediría en el Palafito a Carlos Lozano, el «pirata olvidado», por seguir una semana más en Honduras.

De las tres, solo la segunda pertenece al grupo de «Los mayores», integrado por los aspirantes mayores de 30 años. Un bando que, por tanto, está compuesto por Albert Álvarez, Mónica Hoyos, Omar Montes, la propia Chelo García-Cortés, Isabel Pantoja y Colate Vallejo-Nágera.

Entre los dos últimos se desató una de las grandes broncas de la noche. A pesar de que Isabel y Colate parecieron congeniar durante las primeras semanas de convivencia, los roces entre ambos no han tardado en salir a la luz y su día a día parece hoy insoportable. No en vano, Isabel y Chelo han denunciado en el programa «estar aisladas» por el resto de miembros de su equipo en «Supervivientes».

Una situación que este jueves llegó a su cénit, después de que Colate denunciase un suceso relativo a la tonadillera durante una discusión entre ambos. «Me gustaría saber de dónde salió la lata de chóped que me pidió que le abriera el otro día...», se preguntó el hermano de la chef Samantha Vallejo-Nágera. Pantoja se defendió. «Me la dio la organización», desveló. Un comentario que parecía destapar (una vez más) el polémico trato de favor hacia la cantante en el concurso, pero que el presentador Jorge Javier Vázquez se encargó de desmentir.

No obstante, Isabel siguió en sus trece. «Bueno, me la dio el doctor de aquí, porque necesitaba proteínas». Una vez más, Vázquez intercedió. «Me cuentan desde organización que el médico tampoco te dio esa lata». En ese instante, Colate estalló. «¿Lo ves? Es de las que teníamos en el equipo. Nos la ha quitado. La sacó de nuestro saco y la metió en el suyo». Albert Álvarez hizo lo propio. «Me parece muy mal que se robe comida, que nos quites las latas de chóped».

El programa desmiente a Pantoja

Con la tonadillera bloqueada y sin argumentos, Chelo salió en su defensa. «No permito que acuséis de robar a Isabel Pantoja», espetó. La tensión en Cayos Cochinos podía cortarse con un cuchillo, por lo que Vázquez quiso cambiar de tema y dio paso a publicidad. Tras ello, quiso tratar otros temas, como el conflicto abierto entre Dakota Tárraga, Fabio Colloricchio y Violeta Mangriñán.

Pero al rato, Vázquez volvió a tratar el tema. «Hace algunas semanas, ganasteis una prueba y os dimos cuatro latas de chóped y una de jamón cocido. ¿Fue una de esas la que tenías?». «Sí, pero me la encontré», señaló Pantoja, que volvió a cambiar su versión. «Me la dio un "pirata olvidado". No puedo decir quien es», comentó la tonadillera, que volvió a justificarse. «Necesitaba proteínas, es cierto. Porque a los tres días tenía que hacerme una analítica». Vázquez, en ese instante, volvió a desmentir a la tonadillera. «Isabel... esa prescripción médica no es cierta».

Su versión, no obstante, no convencía a sus compañeros. «¿Y por qué no la uniste a las del equipo?», preguntó Albert. Más tajante fue Colate. «Esa semana nos correspondían cinco latas. Pero solo teníamos cuatro...». Isabel continuaba a lo suyo, y en última instancia fue Mónica Hoyos quien cargó contra ella. «¡Pero si es Jorge el que está diciendo cosas contrarias a las que tú dices! ¡Es él quien te está dejando en evidencia», recalcó la presentadora, visiblemente molesta.