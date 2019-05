Actualizado 28/05/2019 a las 14:05

El pasado jueves uno de los concursantes más importantes de «Supervivientes» podría estar más cerca de irse a casa. Los últimos dos nominados eran Chelo García Cortés y Carlos Lozano, y uno de los dos podría pasar esa noche ya en el hotel, rumbo de vuelta a España. Cuando Jorge Javier Vázquez anunció el nombre de la colaboradora de «Sálvame» como la última salvada, la palapa estalló en alegría: la mayoría de compañeros de edición se alegraron, fundamentalmente, de que Lozano abandonara la convivencia. Pero quién más expresó su alegría ante la noticia, con el permiso de Dakota, fue Isabel Pantoja.

La tonadillera, llena de emoción, se acercó corriendo hacia Chelo García Cortés y la abrazó llena de emoción. El instante, para muchos, es el comienzo del final de las rencillas que las separaron durante años, y que parece que gracias a «Supervivientes» han terminado. Sin embargo, para muchos lo que en realidad se esconde detrás de ese gesto no es más que una simple estrategia para hacerse, si cabe, todavía más fuerte en la aventura y convertir a la isla en su particular Cantora.

El domingo, durante «Supervivientes: Conexión Honduras», se pudieron ver las primeras imágenes de Isabel Pantoja y Chelo García Cortés unidas de nuevo en su nuevo grupo de convivencia. En su nueva etapa de convivencia, tanto la periodista como la artista reconocen sentirse separadas del resto de compañeros de convivencia. En los dos grupos diferenciados, se notaba mucho la tensión en momentos tan comunes como la hora de la comida, en la que Colate aprovechó para, en un tono algo autoritario, imponer lo que se haría durante la semana. Durante esos momentos, en los que tanto Chelo e Isabel Pantoja guardaban silencio, era la colaboradora de «Sálvame» la única que preguntaba por la opinión de la tonadillera, que directamente prefería guardar silencio.

«Yo no digo nada porque son cuatro y nosotras dos. Y nunca vamos a estar de acuerdo en nada», comentaba Pantoja a su amiga. De hecho, incluso, Pantoja consiguió cazar un cangrejo que compartió con Cortés. Mientras lo degustaban, la artista dijo «las nominadas comemos cangrejo. ¿Gracias a quién? A nuestros amigos de la isla». Chelo García Cortés la respondió, diciendo que gracias «a nuestros amigos imaginarios» habían conseguido su merienda, algo que sentenció Pantoja diciendo que fue gracias a los amigos «que huelen bien», en una clara referencia al resto de habitantes de la isla.

Este desencuentro con Colate y el resto de compañeros de la isla, que ha propiciado a su vez el acercamiento entre ambas examigas, tuvo su origen el pasado jueves, cuando Colate nominó directamente, como líder del grupo, a Isabel Pantoja, a al que acusó de que su intentona de abandono le había afectado a su humor dentro del concurso. Esta traición por su parte provocó que Pantoja no quisiera seguir compartiendo tiempo con el que podría haber sido su nuevo idilio amoroso.

De hecho, incluso, además de insinuar que Colate no huele todo lo bien que debería, ha dicho que podría pretender matarlas «de hambre». «No se que va a hacer ahora sin fuego. ¿Matarnos de hambre?... Dijo que iba a abrir un mango. Yo si pido por favor que no se pele. Lo que vaya a comer que no lo manosee nadie... lo poquito que nos da de comer el señor», aseguró Pantoja a una atenta Chelo García Cortés.

A día de hoy, Chelo García Cortés se ha convertido en el principal apoyo de Isabel Pantoja en «Supervivientes». Este podría ser la razón por la que se han acercado ahora, pero es cierto que detrás de todo esto podría haber una estrategia de intercmabio de intereses. Isabel Pantoja cuenta con una importante legión de seguidores muy fieles que están dispuesto a dejarse los dedos mandando SMS para salvar a su ídolo. Chelo, por su parte, cuenta con todo el público de «Sálvame» de su parte. El programa de las tardes, incluso, ha hecho campaña pública pidiendo la salvación de su compañera.

Gracias a contar con muchos seguidores y reconocimiento por parte de la gente, tanto Pantoja como Cortés son muy fuertes en el concurso. Pero, si se unen, pueden ser invencibles. Puede que Isabel Pantoja y Chelo García Cortés estén buscando, en el concurso, el apoyo de los seguidores de la otra, en un intento por permanecer lo máximo posible dentro del concurso. El único momento en el que esto supone un problema es cuando ambas están nominadas, como en esta semana, ya que sus votos se vuelven a dividir.

De momento es pronto para saber cómo van a convivir artista y periodista aislados voluntariamente del resto de sus compañeros, evitando cualquier tipo de confrontación y compañerismo, después de la traición que sintieron en las nominaciones del pasado jueves.