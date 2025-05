Marta López se enfrenta a Melyssa y la audiencia de 'Supervivientes' la expulsa dos veces

«Has ganado», se despidió Marta López de Melyssa Pinto en La Palapa . Acababa de ser expulsada a Playa Destierro y en la isla fetén se quedaban «La Palmera» y «El Leñador», sus dos grandes enemigos.

«La Palmera» es la barcelonesa Melyssa . Según la teoría de Marta , en todas las ediciones de 'Supervivientes' hay una figura decorativa y en la actual ese papel corresponde, por méritos propios y pura desidia, a la que fue novia de Tom Brusse . «Eres una palmera. Llevas un mes de vacaciones», le reprochó la ex gran hermana a Melyssa . La catalana negó la mayor: «Quise irme porque estaba mal, pero estoy teniendo una evolución. Cada día estoy haciendo más, y poco a poco...», se disculpó.

Melyssa y Marta, en plena discusión Telecinco

Para Marta , otro que no da palo al agua es el italiano Gianmarco . Este también se defendió, y lo hizo alegando que ha cortado mucha leña durante su paso por la isla. «Ya tenemos 'La Palmera' y 'El Leñador'», bromeó la colaboradora de Telecinco, a quien el italiano tachó de «presumida». «¿Presumida? Pero si estáis todo el rato hablando de seguidores», replicó. Seguidores de redes sociales, 'followers', esos que, si son legión, deciden el que se queda y el que se va.

Aunque Tom Brusse dice que eso del Instagram le da igual, los seguidores que se gastan los euros lo salvaron anoche por cuarta vez de la expulsión, pues formaba parte del trío que estaba en rampa de salida al inicio de la gala.

Así que el asunto de la expulsión quedó entre Omar Sánchez y Marta López . Tampoco es que el novio de Anabel Pantoja sea la alegría de la huerta. «Somos supervivientes, no durmientes», le reprochó Valeria Marini . Él tampoco le lanzó 'piropos': «Hablar contigo es como hablar con un baño». Qué cosas más bonitas se dicen en 'Supervivientes'.

El televoto expulsó a Marta , para alegría de Melyssa y de Gianmarco . Y para tristeza de Olga Moreno , que fue la única que lloró su marcha. «Aunque solo sea por haberte conocido a ti, habrá valido la pena venir a la isla», se despidió de la mujer de Antonio David .

Tomó rumbo a Playa Destierro –cuya existencia conoció tras su expulsión–, donde le esperaban 'Palito' Domínguín y Lola . Fue el preludio a su marcha.

¿El primer hijo de 'Supervivientes'?

En Playa Destierro se ha podido gestar el primer bebé de la historia de 'Supervivientes' . Por cortesía de la organización, Lola recibió hace unos días la visita de su novio y, por la noche, hubo fuegos artificiales. A Jorge Javier Vázquez (JJ) le ilusionó la posibilidad de apareamiento, pero la muchacha echó un jarro de agua fría: confesó que tiene «un problema hormonal» y los médicos le han dicho que le va a «costar»» tener descendencia. Así que todo indica que lo más parecido que habrá en el futuro próximo a un bebé de 'Supervivientes' será la criatura que nacerá en verano de la unión de Ivana y Hugo , que se enamoraron en la anterior edición del 'reality', en el que hubo una falsa alarma .

'Palito' Domínguín , Lola y Marta López son tres. Y en Playa Destierro solo pueden vivir dos. Así que el público tuvo que elegir a quién echar. Es decir, al segundo expulsado definitivo de la edición, tras Antonio Canales.

Correspondió hacer las maletas a Marta . «Tenía mucha ilusión. Es un palo. Pero parece ser que no caigo bien o no gusto. Por más que lo intento, no gusto», se despidió entre lágrimas.

La noche de la unificación

Cuatro de los participantes aún no son a estas alturas «supervivientes de pleno derecho»: Lara Sajen , Agustín Bravo , Sylvia Pantoja y Alexia Rivas . Llevaban desde el inicio de la edición alojados en un barco, y de ahí su apelativo de 'encallados' . Han dejado de serlo: viven al fin en una playa con el resto de los supervivientes, pero no al nivel de estos, sino como «lacayos».

Por cierto, la unión ha implicado una mudanza. Se han juntado todos en un territorio diferente, Playa Cabeza de León . Los llamados «lacayos» vivirán en un corralito y solo podrán salir de él para atender las necesidades básicas de los supervivientes (pescar, hacer la leña y demás tareas ingratas).

La 'noria infernal'

El collar de líder se disputó en la prueba de diseño más inquisitorial de 'Supervivientes' , la llamada 'noria infernal'. Vueltas y vueltas bajo un calor abrasador. Los concursantes, a modo de pollos cocinados. «Esto es duro», se quejó Olga Moreno cuando apenas llevaba unos cuantos giros. Su duelo con Melyssa Pinto se extendió durante casi seis minutos. Ganó, con polémica , la mujer de Antonio David , y rompió a llorar de emoción tras el triunfo, que le supuso conquistar el preciado complemento; mientras, la caída Melyssa hacía lo propio en el agua, pero por frustración y rabia.

Olga Moreno y Melyssa, en 'La noria infernal' Telecinco

Con la victoria, se revistió de inmunidad. Se libró así de las nominaciones, que entre los «supervivientes de pleno derecho» recayeron en Alejandro Albalá (votado por sus compañeros) y Valeria Marini (señalada por Olga Moreno , en su condición de líder). Además, están en rampa de salida los cuatro «lacayos». Uno de los seis será el siguiente en tomar rumbo a Playa Destierro .