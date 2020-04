Actualizado 01/04/2020 a las 07:34

Lo de Rocío Flores en «Supervivientes 2020» no está siendo, precisamente, un camino de rosas. La hija de Rocío Carrasco, que por cierto no ha recibido ninguna noticia de su progenitora pese a su llorera tras conocer la situación de España ante el coronavirus, vivió anoche en «Tierra de nadie» uno de sus peores momentos en el programa. Flores, que se ha forjado alguna enemistad en el concurso de Telecinco, tenía la oportunidad de saldar cuentas pendientes con Yiya —una de las grandes villanas del programa— aunque el reencuentro no tuvo final feliz.

«Tierra de nadie» forzaba este martes la unificación de todos los concursantes de «Supervivientes» y los habitantes de «Tierra Desvalida», donde Yiya es la reina y también habitan, entre otros, Hugo e Ivana, pudieron resolver sus rencillas con sus excompañeros y enterrar, en algunos casos, el hacha de guerra bajo la arena. No fue el caso de Rocío y Yiya, cuyo encontronazo dejó a la concursante más cotizada de la edición tiritando y a punto de abandonar la paradisíaca isla hondureña.

«Veo que comes bien, ya me han dicho que te comes lo de los otros», comenzó espetando la extremeña a Rocío Flores. El son de paz previsto por la villana no se cumplió y, en un ejercicio de auténtica crueldad, hizo creer a la hija de Antonio David que ambas pasarían la noche juntas: «Ahora voy a ser yo la que te enseñe buenos modales. No se miente y no se roba. También comentarte que los minutos de gloria en este programa no dependían de ti ya que yo sigo aquí. Y nada, me encantaría poder compartir contigo todo el tiempo que me quede; si no me voy el jueves, claro. Así que, Doña estrella polar, te doy mi enhorabuena o mi más sentido pésame».

Rocío, que aclaró que jamás ha robado comida en la isla, aseguró también que Yiya es la persona «que más daño me ha hecho» en el concurso. No era necesario que lo aclarase, pues la extremeña no quiso guardar sus puñales: «En mi educación no entra hablar con gente que miente y que roba», dijo.

Demasiadas emociones para la joven del clan Jurado provocaron en Flores un ataque de ansiedad que hizo temer por su permanencia en el programa. «Durante este pequeño descanso de publicidad, Rocío ha sufrido una pequeña crisis donde me decía que se quería ir. Pero cuando he explicado el juego de recompensa, la he visto que se ha levantado, ha cambiado de energía ¡y se queda!», explicó Lara Álvarez. «Dije que venía a superar todas las adversidades y creo que lo que me acaba de pasar es otra más. Así que me voy a quedar aquí hasta que la audiencia lo decida», contestó Rocío sin ocultar su evidente nerviosismo.