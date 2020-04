Actualizado 24/04/2020 a las 00:03

«Supervivientes» es un programa ágil, en el que el ritmo es tan frenético que cuando un concursante intenta acaparar minutos de pantalla se le corta sin pudor. Le ocurre a menudo al periodista Avilés, un tipo de verbo kilométrico.

Ese ritmo se vio esta noche de jueves frenado en una de las pruebas de recompensa, que se disputó por equipos. En juego había comida –que es un bien de lo más preciado en la isla, donde a estas alturas son todos Carpanta– además de la posibilidad de elegir rincón en el paraíso (es decir, la parte más fértil o la menos rica en alimentos).

El reto planteado por la organización consistía en empujar un carro con ruedas. El que arrastrase al contrincante hasta el agua, ganaba. Había unas normas. Una de ellas era que no se podía frenar con el pie el carro de marras. Solo se podía usar la fuerza de las manos. Hubo un duelo en teoría muy desigual entre el apolíneo guardia civil Jorge y el colaborador televisivo Avilés, que llegó a la isla algo fondón pero ahora se está poniendo fino. Y Jorge fue descalificado.

No hubo en este caso polémica alguna. Se ve que Jorge, como guardia civil que es, está acostumbrado a acatar órdenes.

La polémica de la noche llegó con el duelo entre Ana María Aldón, la mujer de Ortega Cano, y Yiya. O sea, una diseñadora de moda y una modelo. La primera fue descalificada.

Ana María se tomó fatal la decisión de la organización. Empezó a moverse inquieta por la isla, siempre con una cámara detrás, en plan famoso perseguido en el aeropuerto. Estaba muy ofendida.

Ana María, muy enfadada tras su descalificación inicial - Telecinco

Ana María: No he pisado el tablón ni he metido el pie debajo. Es injusto.

Jorge Javier Vázquez: A mí me están diciendo que, al meter la puntera, frenas la caja.

Ana María: Yo no he metido la puntera. Si Yiya empuja, me pilla el pie.

Echaron la repetición un montón de veces. Jorge Javier Vázquez (JJ), desde el plató en España, ejercía de portavoz de este particular VAR. Pero, por más tomas que se emitían, aquello no se aclaraba.

JJ dio bola a casi todos los que estaban por el plató, que son bastantes para estos tiempo de «confinavirus» (diez delante de las cámaras en primera línea de sofás, además del presentador, y algún comentarista más en la «grada») y se montó el típico batiburrillo de voces cruzadas. Faltó por intervenir la voz de los «supertacañones», o la del «Súper» de «Gran Hermano», que hoy 23 de abril cumple 20 años.

En medio del follón se escuchó a Gloria Camila: «Jorge, Ana no pisa». También una frase muy simpática del propio JJ: «No es lo mismo empujar que tocar». No, evidentemente no lo es.

Tras un rato que se hizo eterno, llegó la sentencia. «Hubo unanimidad en los jueces. Vamos a repetir el juego», anunció Jorge Javier. No aclaró quiénes son los jueces. Esos jueces son como los expertos sanitarios de Pedro Sánchez, que no tienen ni cara ni voz. Si la Ley de Transparencia no va con el Gobierno, menos irá con Telecinco, que por tanto hace lo que quiere. Y lo que quiere es que Ana María Aldón y Rocío Flores sigan en la isla cuanto más tiempo mejor.

Así que Ana María y Yiya se subieron de nuevo a la plataforma. Pero de repente Yiya volvió a ser Yiya. O sea, todo un carácter. «¿Por qué tengo que repetir el duelo?», preguntó la modelo. «Soy incapaz de decir que Ana lo haya hecho mal», respondió JJ desde España. A la modelo no le convenció la respuesta: «¿Qué pasa aquí con los raseros?», dejó caer, clamando contra un trato de favor que cada día que pasa se hace más evidente. Así que se bajó de la plataforma y se negó a hacer la prueba.

Yiya se planta y se niega a repetir la prueba - Telecinco

Un ratillo después, Yiya rectificó –o la hicieron rectificar, lo que no sería extraño, pues ya lleva varios toques de la organización por su rebeldía–. El caso es que, finalmente, el duelo se celebró. Se desarrolló entre emocionados comentarios de Jorge Javier, quien vibró con ese enfrentamiento Yiya-Ana María como Camacho con el gol de «Iniesta de mi vida». En esta nueva pelea se impuso por puntos Ana María (no llegó a tirar a Yiya al agua, pero sí arrimó el carro más hacia el lado de la modelo).

La mujer de Ortega Cano acabó llorando de felicidad tras su triunfo, decisivo para la victoria de su equipo, que es el de los llamados mortales.