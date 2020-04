Actualizado 03/04/2020 a las 02:40

No fue la mejor noche de Fani. Y no porque la audiencia decidiese expulsarla tras cuatro nominaciones, pues enseguida supo que era un adiós de mentirijillas. Eso fue bastante decepción, pues ella se sentía un tanto intocable tras haber sido salvada tres veces. De hecho, ha ido por las playas de Honduras presumiendo de que ella daba «rating». O de eso le acusó Ivana. Hasta ahí queríamos llegar. Hasta Ivana.

Pero vamos primero con Pavón. La gala se abrió con la noticia de que el torero (así se presenta) iba a ser obligado a abandonar el concurso por prescripción médica. Sufre una hernia –eso dijeron sus compañeros– y no está para más pruebas de esfuerzo. JJ le comunicó en directo la decisión de los galenos. Él se resistió: «Los toreros toman muchas veces la decisión de si siguen delante del toro o no. Es mi responsabilidad». El presentador le cortó el rollo. «Te lo agradecemos, pero no puedes continuar. No vamos a jugar con la salud«.

Pero era tal la insistencia de Pavón, que le acabaron dando un caramelito: «Si fuera posible te invitamos a participar en la edición del año que viene», anunció JJ, lo que fue muy celebrado en la isla. Lo de «si fuera posible» sonó a que Jorge Javier no descarta que de ésta se acabe el mundo.

⚡️ “Pavón abandona el concurso por recomendación médica y los 'desvalidos' vuelven a convertirse en concursantes de pleno derecho en #SVGala7” https://t.co/m5sHek3YXF — Supervivientes (@Supervivientes) April 2, 2020

Ana María Aldón se anotó a volver con Pavón en esa hipotética edición futura. «Ana María, te quiero», se despidió de ella el torero, confirmando que han hecho muy buenas migas.

Las acusaciones de Ivana

Las semanas anteriores hubo dos votaciones. Una primera entre los dos nominados; y una segunda para decidir el expulsado definitivo. La inesperada marcha de Pavón causó que no hiciese falta la segunda.

Así que la de Fani –que estaba nominada junto a Ferre– fue una expulsión que le salió gratis. A la novia de Christofer se le vio sorprendida con el resultado televoto –de hecho, Ferre daba por hecho que el expulsado sería él–, pero solo fue el primer disgusto de la noche. Lo peor vino después. Echaron unos vídeos en los que se peleaba con Ivana, y, de vuelta al directo, empezó la esgrima verbal: «No nombres a mi hijo, imbécil». «Yo nombro a quien me da la gana. Tu hijo seguro que tiene más educación que tú», replicó la argentina. Fani presumió de que su vástago es «educado y humilde» gracias a que ella le ha inculcado esos valores. Lo de hacerse pasar por humilde no le coló a la novia de Hugo, y le recordó que iba por la isla presumiendo ser «la que más cobraba» y «más rating» lograba en la cadena. «Ridícula, manipuladora, mentirosa», ametralló Ivana. Y remató: «Choni». «Con mucho orgullo», dijo Fani la última palabra.

Jorge Javier se fue a publicidad y a la vuelta vimos a la novia de Christofer arrodillada en la arena, hablando con Lara Álvarez. Estaba sufriendo una crisis. «Tengo muchísima ansiedad. Me dieron ganas de darle un bofetón. No puedo calmarme, Lara, no puedo». «Tienes que centrarte en respirar», aconsejaba la presentadora.

Christofer acusó a Ivana y a Hugo de estar siguiendo una estrategia para destacar en el concurso. Piensa que una vez que fueron conscientes de que su historia de amor ya está amortizada y que la audiencia los eliminó –si bien la dirección los rescató y, como al resto de los expulsados, les dio una oportunidad en la isla B– han decidido hacer pinza contra Estefanía para ganar notoriedad: «Vamos a dar guerra y a dar chicha».

Fani, durante la crisis de ansiedad - Telecinco

La semana pasada, Fani la tuvo con la Guardia Civil. Anoche, el choque fue con Ivana. Y, para colmo, acabó de nuevo nominada, junto con Hugo, Ferre y Avilés. Ha tenido noches mejores la novia de Christofer. En esta isla y en la otra, la de las tentaciones, también.

Avilés contra el mundo

Si la nominación de Avilés es el preludio de su marcha, la isla habrá perdido a su elemento más conflictivo, superando incluso a Yiya. Anoche compareció anoche con sandalias y túnica blanca. También lucía un turbante. Complemento para el cuero cabelludo al margen, el suyo era un vestuario propio de los filósofos de la antigüedad, aquellos que nos dieron la democracia y tantos pensamientos que, aún hoy, más de dos milenios después, perduran. Lo triste es que si hay que elegir al ser más intelectualmente dotado del grupo masculino seguramente ése sería el tal Avilés. Y escribir esto es pavoroso. Porque no es precisamente un tipo llamado a triunfar en «Saber y ganar».

Por cierto, Avilés precisó que el look de marras era en homenaje a su pueblo, «que está ahora con las fiestas medievales». Los supervivientes habían sido informados del confinamiento español, pero al parecer no con demasiado detalle. De hecho, durante la gala de anoche les ofrecieron más información, y pareció que al final tienen claro que son de los pocos seres humanos de la tierra que no están confinados.

El colaborador televisivo está desquiciando a buena parte de los isleños. Cumple por tanto su papel: para eso lo mandaron a la isla. Cuanto más peso pierde más pesado está. «Que me olvides», le dijo esta semana Rocío Flores. Era uno de sus grandes apoyos en la isla, y, pese a ese enfrentamiento, lo sigue siendo: «Es una persona que me aporta muchísimo, pero cuando discutes con alguien tienes que medir muy bien las palabras, y no a machete. Es una persona fundamental en esta isla, pero es muy complicado aguantarlo 24 horas», admitió la nieta de Rocío Jurado.

Pero a la que realmente ha llevado esta semana al límite ha sido a Elena, la madre de Adara. «Estoy súper decepcionada con él. Me siento como una marioneta en sus manos», analizó la triatleta. El asunto es el de siempre: que el colaborador televisivo está dándole todo el día a la manivela –que decía Verónica Forqué en aquella de Almodóvar– con las nominaciones. Y con las maquinaciones maquiavélicas.

Para rematarlo, días atrás le dijo que tenía el culo de Karmele Marchante. Y a eso a Elena le dolió. Anoche supimos el motivo de su disgusto, que es su complejo de flaca: «Estoy muy delgada. De pequeña me ponía tres y cuatro pantalones, unos encima de otros, para no parecer tan delgada». Y lloró mientras lo dijo. «A mí me gustaría ser muy fuerte, como un hombre, y sentirme como ellos, por eso no me gusta ser delgada en extremo».

A mí me gustaría ser muy fuerte, como un hombre, y sentirme como ellos, por eso no me gusta ser delgada en extremo Elena

Avilés le llamó de todo, dejando ya el culo al margen. Falsa. Sibilina. Metemierdas. Desequilibrada. «Tienes hambre de fama», criticó. Esto último sorprendió mucho a la audiencia, puesto que se supone que toda esta gente que está en la isla tiene más hambre de fama que de alimentos, lo que ya es decir, porque sueñan con puñados de arroz (y hasta los roban). De hecho, el propio Avilés lo corroboró después, al decir que allí todos estaban «intentando sumar semanas» (o sea, minutos televisivos) con el objetivo final de «llevarse el maletín»(o sea, el parné). Este hombre habla tanto que es literalmente imposible que no se contradiga dos o tres veces al día. Como mínimo.

Ella tampoco se quedó atrás a la hora de echar bilis sobre él. Pájaro. Manipulador. Mentiroso. «Lávate la boca para hablar de mi hija», remató Elena. A última hora, ya cuando las nominaciones, se pidieron perdón y hasta se dieron eso hora tan prohibido en España. Besos.

La destrozada Adara

La hija de Elena es, claro, Adara Molinero. Estaba en el plató. Ver a su madre fuera de sí fue su segunda disgusto de la semana, tras su estruendosa ruptura con el italiano Gianmarco. Otra más.

JJ: Madre mía, cómo nos la ha jugado. ¿Cómo estás?

Adara: Destrozada, pasándolo fatal. Y como estoy en casa, la cabeza no para.

JJ: He leído en el «Lecturas» que os peleasteis y lo hicisteis tres veces.

Adara: Sí, jiji...

JJ: Y. luego, las de Villadiego

Adara: Sí.

JJ: Madre mía, lo siento.

Con esta conversación empezó la noche. Volvió Adara a ser protagonista un rato más tarde, cuando Hugo, desde la isla, ofreció nuevos detalles sobre su antigua relación y le dio el tercer disgusto de una noche sin duda aciaga (aunque menos que la de Fani, todo hay que decirlo). «Adara siempre quiso volver conmigo, yo no quería porque la segunda vez me decepcionó totalmente. Esa es la realidad de las cosas«. La aludida no lo negó, aunque se echó unas risas a modo de desmentido. Y Elena, en la isla, simplemente dijo que «no lo sabía».

Adara aún sufrió un cuarto disgusto. Discutió con Bea Retamal, la primera expulsada del concurso, a cuenta de Rodri, el ex novio de la a ganadora de «Gran Hermano 17». y, al parecer, detonante de la ruptura de la relación de la hija de Elena con Gianmarco. Muy dramática, hasta se fue del plató llamándole «poligonera». Se viste de pija y es la más chabacana«, replicó la ganadora de «Gran Hermano 17».

Volvió Adara entre lágrimas, y se puso muy intensa, pero, como le dijo JJ, y es cierto, los disgustos se le pasan rápido. Como a los niños.

Yiya y Rocío, enésimo asalto

Como no podía ser de otra manera, el combate entre Yiya «Busca Bulla» (así la llamamos en «Play») y Rocío «Florero» (así la llama Yiya) vivió en la gala semanal un nuevo asalto. Era difícil superar la crisis de ansiedad que la hija de Antonio David sufrió en el inesperado reencuentro de expulsados y no expulsados, y, en efecto, no se superó.

Lo de anoche fue un pequeño pique. La modelo siguió señalando a Rocío por robar comida, basándose en el testimonio del rapero Nyno Vargas. La aludida se indignó y calificó esa acusación de «bulo», añadiendo además que ella es la que «menos come en la isla», aunque no lo parezca. Salió en su apoyo –claro– Avilés, al que Yiya cortó al grito de «cacatúa». Jorge Javier zanjó el asunto –al menos lo intentó– apuntando que la dirección del concurso le estaba indicando por el pinganillo que nadie robó comida. Traducción: la dirección del concurso echó un cable a Rocío Florero. Otro más.

Aún hubo un epílogo al enfrentamiento entre ambas, con un duelo físico al juego de la cuerda. Rocío acabó exhausta tirando la toalla, y el punto fue para Yiya.

El juego de cuerda entre Yiya y Rocío - Telecinco

Eran seis, pero ahora son doce

Fue precisamente ese juego el que decidió la nueva distribución de los concursantes en la isla. En teoría ya solo tendrían que quedar seis. Pero hay doce. ¿Cómo es posible? Pues porque seis de los que en su día fueron expulsados por televoto fueron enviados a la isla B; allí se hicieron fuertes, resistieron una segunda y definitiva expulsión y ahora han pasado a ser –así lo anunció ayer JJ– «concursantes de pleno derecho». Desde el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Amberes 1920 –donde España ganó la plata en lugar de la selección que perdió la final– no se veía nada parecido.

Total, que los una vez expulsados (antaño llamados «desvalidos», desde ayer «siervos») pelearon con los nunca expulsados (los «mortales») por la mejor porción de playa. El premio para el equipo ganador de la prueba era irse a Cayo Paloma, 250 metros cuadrados rebosantes de cocos y con mucha pesca. Al conjunto perdedor le aguardaba Playa Cabeza de León, de condiciones más adversas, y que fue el hogar de los desvalidos. Hubo justicia poética y ganaron los «mortales».

Hablando de mortales. No se descarta que Mediaset quiera convertir esta edición de «Supervivientes» en inmortal. «Este concurso no se acaba nunca», admitió JJ en un momento dado. En efecto, así es. Se empieza a sospechar que Mediaset quiere estirar «Supervivientes 2020» hasta el fin de la pandemia. Es decir, hasta sabe Dios cuándo.