Actualizado 16/07/2019 a las 10:18

A medida que avanza «Supervivientes 2019», son cada vez más los concursantes que sufren la brutal pérdida de peso. Poco a poco, los rostros de los concursantes notan la falta de ingesta de alimentos, y sus fuerzas van flaqueando, hasta el punto de verse en la situación de tener que abandonar a consecuencia de los problemas de salud que esto conlleva. Esto es lo que le sucedió a Violeta Margriñán, una de las indiscutibles protagonistas de «Supervivientes 2019», que a su regreso a España llegó con siete kilos menos.

Esta reducción de peso en algunas personas no supone un problema de salud, sin embargo, Violeta Margriñán es una joven de constitución delgada, por lo que el cambio fue muy notable, especialmente en sus brazos y piernas. A su vuelta del reality, Violeta está comiendo con normalidad, pero intentando coger algo de peso, pero tratando de evitar el efecto rebote, algo habitual en los exconcursantes tras su paso por Honduras, tal y como ha dicho en su canal de Mtmad.

Sin embargo, lo que no se podía imaginar es que las fotos que subiría a su cuenta de Instagram producirían tanto revuelo, especialmente en los comentarios. Entre estos se pueden leer cosas del estilo «anoréxica», «estas delgadísima, da pena verte», «más operada y no naces», «que asco de piernas» o «al contenedor amarillo». Esta situación se ha vuelto insoportable para Violeta, que ha estallado contra todos aquellos que la insultan.

El problema comenzó, como la novia de Fabio misma asegura en Mtmad, cuando subió «una foto» a sus redes sociales, y la gente se empezó a «meter con el físico. ¿Qué le importa a la gente si yo estoy flaca o gorda? Tengo que aguantar cada cosa por las redes...», comienza diciendo en el vídeo. Y es que, según afirma, son unos «500 al día» los comentarios ofensivos que recibe de sus seguidores criticándola por su aspecto.

«Me toca las narices y me revienta que la gente se meta con el físico. A la gente qué le importa mi físico, lo que peso, mis dietas… son millones de comentarios insultándome y metiéndose con mi cuerpo», asegura Violeta en su contestación a través de su canal de Mediaset España. «He perdido siete kilos y he recuperado dos, lo lógico es venir delgada de allí. Obviamente no estoy sana, me fui del reality por problemas de salud», dice.

A pesar de lo correcto de su alegato, en el que lo único que pide es respeto, el final no ha contentado a muchos, ya que, al más puro estilo de Violeta Margriñán, se dedica a realizar su defensa con un nuevo ataque hacia quienes le ofenden. «A más de uno y más de una le gustaría llegar por la noche a su casa y acostarse con una tía con mi cuerpo, pero tiene que aguantarse con la novia que tiene al lado», ha finalizado Margriñán.