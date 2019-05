Actualizado 31/05/2019 a las 01:58

«Supervivientes» regresó este jueves a Telecinco con una nueva gala, la sexta, que sirvió para conocer el nombre de un nuevo concursante que abandonaría Cayos Cochinos. Con Carlos Lozano «exiliado» en el Palafito, quedaba por saber el nombre del aspirante (o la aspirante, mejor dicho) que se mediría al presentador por seguir una semana más en la isla. Y esa no fue otra que Lidia Santos, que fue superada por Chelo García-Cortés y Violeta Mangriñán en número de votos y por ende, quedó abocada a la cuerda floja, en la que no se pudo mantener. La modelo fue derrotada por Lozano y la audiencia decidió que se convirtiese en la nueva expulsada de «Supervivientes».

La velada empezó con una «prueba de localizaciones» al cargo de Lara Álvarez, copresentadora del formato, que premiaría con un lote de comida al equipo ganador. Y ese no fue otro que el de «Los mayores» (o «Los señores»): el compuesto por Albert Álvarez, Mónica Hoyos, Colate Vallejo-Nágera, Omar Montes, Chelo García-Cortés e Isabel Pantoja, que superaron a «Los jóvenes» (o «Los abandonados») y se llevaron el premio de la prueba.

A continuación, en la Palapa, el presentador Jorge Javier Vázquez pasó revista a varios de los temas más peliagudos de la semana. Allí, se vivió una confrontación de lo más tensa entre el equipo de «Los señores». Colate, Mónica Hoyos y Albert acusaron a Isabel Pantoja de haberles «robado» una «lata de chóped» durante la convivencia. La tonadillera trató de defenderse como pudo, aunque en este caso no contó con el beneplácito del programa. «Me la dio la organización», se defendió. «No. Desde “Supervivientes” no se te ha dado esa lata», la desmintió Vázquez.

Bronca de Violeta con Dakota... y Fabio

En el mismo escenario, se vivió una nueva bronca en el otro bando. En este caso, entre Dakota Tárraga, Fabio Colloricchio y Violeta Mangriñán. El formato emitió imágenes de una bronca descomunal que tuvo lugar entre la primera y la tercera en la isla, con Fabio como espectador de lujo. Violeta, pareja del modelo, le achacó que no la defendiera, pero éste se defendió. «A mí no me metas».

A pesar de que solo dos días atrás habían llevado al máximo apogeo su romance en la isla (tuvieron sexo en Honduras y las cámaras del programa lo emitieron), Violeta y Fabio rompieron su relación tras la discusión con Dakota. «Para mí, ya somos solo amigos», esgrimió Violeta. Pero el joven, defendido por Lidia Santos, Oto Vans y la propia Dakota, trató de solucionar las cosas y contó con el apoyo del programa, por lo que terminó reconciliándose con Violeta.

Entretanto, el formato anunció a Chelo García-Cortés como la primera de las tres «nominadas» en salvarse de la expulsión. A la colaboradora de «Sálvame» la siguió Violeta, por lo que Lidia se vio obligada a abandonar la Palapa y a viajar al Palafito, donde la esperaría Carlos Lozano. «Me llevo de aquí una familia», sentenció la modelo, emocionada, antes de despedirse de sus amigos en «Supervivientes 2019».

Turno de nominaciones

Aunque todavía quedaba velada para rato. El programa celebró una nueva prueba para escoger al nuevo líder de cada equipo. Fabio ganó la de «Los abandonados», mientras que Albert hizo lo propio con «Los señores». Ambos, por tantos, serían inmunes para las nominaciones. En plató, por su parte, el programa dio la bienvenida a Jonathan Piqueras, el aspirante expulsado la semana pasada (por petición propia) y uno de los favoritos entre la audiencia del «reality».

A continuación, llegó el momento de que los concursantes nominasen. «Los abandonados» optaron por poner en la palestra a Violeta, mientras que su líder, Fabio, se decidió por Dakota. «Es con la que menos relación tengo», manifestó. Por «Los señores», por su parte, la nominada del equipo volvió a ser Chelo García-Cortés. Mas Albert Álvarez, el hombre al mando del equipo, puso en el disparadero a Isabel Pantoja, que echó a reír. «¿Había alguna duda?», se mofó la tonadillera. Albert, por su parte, fue tajante. «Como superviviente, es la que menos está aportando. Pero si necesita algo, la voy a tender la mano para intentar ayudarla».

Tras ello, y tras anunciar la decisión de la audiencia de «otorgar unas gafas de bucear y un tubo» a cada equipo para que pudieran pescar mejor, llegó el momento de la expulsión. Entonces, el veredicto del público fue el de salvar a Carlos Lozano y que fuese Lidia Santos la aspirante que se marchase. La joven se lo tomó con deportividad. «Estoy contenta, porque voy a ver a los míos», sentenció, antes de abandonar Honduras para siempre.