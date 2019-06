Actualizado 21/06/2019 a las 00:17

La polémica no deja de crecer en «Supervivientes». Este jueves, la novena gala del «reality show» que presenta Jorge Javier Vázquez en Telecinco arrancó con mucha controversia, pues la organización decidió apartar a Dakota Tárraga de la convivencia con el resto de sus compañeros después de que, presuntamente, hubiera agredido a su compañero Colate Vallejo-Nágera.

La decisión fue comunicada por el presentador a la audiencia, mientras que desde Honduras, la concursante trató de defenderse. «No he hecho nada», decía la exconcursante de «Hermano Mayor», preguntada por Vázquez. «Estoy mal, porque yo no he agredido a nadie en ningún momento. No querían compartir nada conmigo y discutimos, pero nada más», explicó la joven.

Pese a la insistencia del televisivo, Dakota seguía en sus trece. «De verdad, que no he hecho nada. Soy la primera que si agredo a alguien pido perdón. Pero es que no ha sido el caso», relataba la joven. Colate, por su parte, también daba su versión. «Llevo varios días avisando de que esto iba a pasar», afirmó. Albert Álvarez le daba la razón, mientras que Isabel Pantoja rompía una lanza por Dakota. «Las cosas no han sido exactamente así».

De una manera u otra, la aspirante fue apartada de la vida en común con el resto de sus compañeros, antes de que llegase la primera prueba de la velada: el juego de recompensa. En ella, curiosamente, Colate sufrió un accidente después de que la rueda que tenía que trasladar el equipo le cayese encima y le aplastase. Tras ello, fue evacuado de urgencia al hospital con un fuerte dolor en las costillas, aunque la copresentadora de «Supervivientes», Lara Álvarez, trató de calmar los ánimos. «Que no se preocupen los familiares ni amigos de Colate, porque está bien, afirmó.

Momentos después, el programa trasladó a Dakota a la Palapa, junto al resto de sus compañeros. Allí, se revisionaron las imágenes de lo sucedido entre Dakota y Colate, que también tuvieron como protagonista a Albert. Todo derivó de una discusión de los dos últimos contra la primera por un pescado que el grupo quería comer, pero que Dakota no. Tras ver el vídeo, «Supervivientes» tomó una nueva determinación. «Después de ver las imágenes, el programa entiende que la agresión no ha sido tal. Sí que ha habido un forcejeo, pero no lo suficiente para tomar decisiones drásticas», sentenció Vázquez, que por otro lado fue crítico con Dakota. «Lo que sí que te pedimos, es que cuides tu vocabulario y no digas expresiones como “Te voy a tener que pegar”».

«Vale vale, sí. Lo siento», dijo Dakota, que se reconcilió con sus compañeros. «¡Yo le tapo la boca, para que no diga esas cosas!», dijo Fabio. El buen ambiente comenzó en ese instante a reinar entre los concursantes y Vázquez tuvo claro el motivo. «El accidente de Colate os ha unido a todos y esperto que siga siendo así», sentenció, antes de anunciar que Dakota se convertiría en la última semana de la semana y que por tanto, sería Mónica Hoyos quien marchase al Palafito.

Hace algunas semanas, un gran sector de la audiencia pidió a «Supervivientes» que se tomasen medidas contra Violeta Mangriñán después de que ésta lanzase arena de manera premeditada contra Carlos Lozano. Entonces, no obstante, el programa no castigó a la ya exconcursante.