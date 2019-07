Actualizado 19/07/2019 a las 08:24

Carlos Sobera (58) comenzó en la televisión nacional en 1999, cuando Telecinco le confió presentar «50x15», espacio que, años después, pasaría a llamarse «¿Quién quiere ser millonario?». Desde entonces, su carrera no ha hecho más que ascender en la pequeña pantalla. En la actualidad, es presentador de «First dates» y de «Volverte a ver», ambos en Mediaset. Este año, Sobera dio la sorpresa al ponerse al frente de «Supervivientes: tierra de nadie», antes al cargo de Jorge Javier Vázquez.

¿La clave para presentar «Supervivientes»?: «naturalidad y respeto hacia todas las personas que forman parte del concurso». Y, gracias a ello, y a pesar de sus temores, el espacio ha sido todo un éxito de audiencia: más del 16% de cuota de pantalla y rozando los tres millones de espectadores en su primera hora de emisión, en Telecinco, y llegando hasta el 22% durante el resto de la velada, en Cuatro.

P - ¿Cómo ha sido la experiencia de estar al frente de «Supervivientes: tierra de nadie»?

R - Ha sido toda una aventura, muy divertida, que me ha permitido disfrutar de los directos televisivos que hace tiempo que no hacía. He tenido la suerte de trabajar junto a nuevos compañeros y disfrutar la noche de los martes de la mano de los colaboradores y los concursantes, con los que se viven «momentazos» únicos.

P - ¿Repetiría la experiencia?

R - Por supuesto. He estado muy a gusto presentándolo y realmente volvería a hacerlo.

P - Es la primera vez que se pone al frente de un reality. ¿Se preparó de algún modo especial?

R - No, la verdad es que no, pero en este caso lo más importante es observar las reacciones naturales de los concursantes.

P - Cuando se lo dijeron, ¿qué le pasó por la cabeza?

R - Me pareció una gran oportunidad y sobre todo divertida. Nunca había hecho un reality. Había hecho algo parecido a info-shows en televisión, pero nunca telerrealidad y me apetecía mucho abordar ese tipo de formato. Además, un programa como «Supervivientes» es una marca consolidada y prestigiosa que todo el mundo sigue en España. Presentar una de las tres galas es un auténtico honor, así que me dio un subidón y les dije «Bueno… voy a tratar de no bajar mucho la audiencia…». Realmente es una gran responsabilidad.

P - Estamos acostumbrados a verlo en concursos, sobre todo, pero ya dio un pequeño giro con «First dates». ¿Con qué tipo de programa se siente más cómodo?

R - Me siento cómodo en cualquier programa de televisión, me adapto con facilidad a cualquier formato y además trato de hacerlos míos desde el principio.

P - ¿Iría como comensal a «First Dates» o como participante a «Supervivientes»?

R - Iría a los dos viendo lo bien que tratan a la gente, cualquiera de los dos me gustaría.

P - ¿Ha conseguido llevar a su terreno el programa al presentar «Tierra de nadie» o el formato manda sobre las características personales?

R - Un programa de televisión siempre es una hábil y natural combinación de la personalidad del conductor y la del formato. Cuando eso fluye con naturalidad hay más posibilidad de que vaya todo bien.

P - De cara a próximas temporadas, si repitiera en el reality, ¿cambiaría algo en su forma de afrontar el trabajo?

R - No, en principio no. De hecho, creo que todo ha fluido con mucha naturalidad fruto del tremendo respeto que he tenido por el formato y su presentación. Creo que esa debe ser la clave para presentar «Supervivientes»: naturalidad y respeto hacia todas las personas que forman parte del concurso.

P - Después de tantos años y experiencia, ¿qué le ha ofrecido, profesionalmente, ser presentador de «Supervivientes: tierra de nadie»?

R - Primero, visibilidad, porque muchas personas no me veían en un reality show y ahora me ven. Eso supone que «Supervivientes» me ha ayudado a crecer y a ganar más espectadores para la causa. Después, sabiduría, porque un directo y un programa con tanto conflicto emocional te enseña muchas cosas. Y, en tercer lugar, diversión, porque realmente me lo he pasado muy bien. Cada martes, en particular, y toda la semana siguiendo el concurso.

P - ¿Son más complicados los colaboradores o los concursantes?

R - En mi caso debo reconocer que no ha sido complicado nadie, me han recibido todos con los brazos abiertos con mucho respeto y sobre todo con mucho cariño. Me lo han puesto fácil y por eso ha sido también fácil para mí.

P - Si Mediaset le permitiera hacer un programa de televisión a su gusto, ¿qué presentaría?

R - Estoy muy a gusto con los tres géneros a la vez entre sí, tanto con el dating show, el testimonial y el reality show. La verdad, casi prefiero que me sorprendan.

P - Dada su versatilidad, da la sensación de que también podría sustituir a Pedro Piqueras en los Informativos.

R - Todo llegará… jajaja. De momento me estoy poniendo al día en todas las noticias por si acaso Pedro cogiera vacaciones o algo… jajaja!

P - De todos los programas que ha presentado en su carrera, ¿hay alguno del que guarde un especial recuerdo?

R - Guardo muchos con especial recuerdo… Tres de ellos serían «50x15», «Date el bote» y «Atrapa un millón».

P - El teatro no tiene mucha presencia en televisión. ¿Le gustaría lanzar algún formato relacionado?

R - Sería ideal porque así conseguiríamos que nuestros jóvenes conocieran a nuestros clásicos. Mis hijas no han oído recitar a Calderón de la Barca y muchos jóvenes de hoy en día no dominan ni Lope de Vega, ni Shakespeare, ni conocen bien la Zarzuela, que es un género más cercano en el tiempo, así que hay mucho trabajo por hacer.