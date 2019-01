El suculento negocio de comentar el fútbol en televisión

Actualizado 29/01/2019 a las 02:01

Hace solo unos días, trascendía la noticia de que el entrenador José Mourinho, extécnico del Real Madrid, pasaría a formar parte del equipo de comentaristas con los que cuenta la cadena televisiva Bein Sports en Reino Unido. El preparador, que fue despedido hace un mes de su trabajo al frente del Manchester United de la Premier League, decidía así pasarse al mundo de la comunicación, al abrigo de un salario de lo más suculento. Y es que tal y como desvelaron varios medios especializados, el técnico se embolsaría 60.000 libras por partido. O lo que es lo mismo, 69.000 euros por cada encuentro que comente en Bein.

Una cifra millonaria, aunque todavía inferior a lo que percibió el portugués por comentar el pasado Mundial de Rusia 2018 en la cadena local RT. El canal abonó al entrenador 1,9 millones de euros por comentar cuatro partidos de la Copa del Mundo: 475.000 euros por cada uno de ellos. Una labor que no le comprometió en su trabajo en el Manchester United, pues varios jugadores del conjunto británico se encontraban disputando el Mundial y el resto, de vacaciones de verano.

En España, los sueldos de los profesionales que comentan el fútbol no llegan a los números de José Mourinho, aunque algunos no se quedan muy lejos. A pesar de que estos salarios no son de dominio público, hay algunos presentadores que no se esconden a la hora de hablar de ellos. José María García, uno de los periodistas deportivos más célebres de España (en especial, gracias a su labor radiofónica), aseguró en una entrevista con «El Economista» que se embolsaba «nueve millones de euros» al año.

Sueldos millonarios

Por detrás, y de acuerdo con «PRNoticias», periodistas como Manolo Lama y Paco González cobrarían 1,3 millones anuales solo por su trabajo en radio. Sueldo que en caso del primero sería todavía mayor, al haber estado al frente durante una década de «Deportes Cuatro», el programa deportivo de referencia en Mediaset. Pero a pesar de su turbia salida del grupo audiovisual (que de acuerdo con varios medios, le debe seguir pagando hasta 2020), Lama presenta hoy también «El Golazo de Gol» en Gol TV en compañía de Jesús Gallego, por lo que los números de su cuenta corriente serían bastante más altos.

En ese sentido, Manu Carreño, el «otro» miembro de «Los Manolos» y cuya relación con Lama se rompió tras la salida del presentador de Cuatro, tampoco queda atrás. Carreño se embolsa cerca de un millón de euros por su trabajo al frente de «El Larguero» en la Cadena SER, a lo que habría que añadir lo que percibe de Mediaset por seguir presentando «Deportes Cuatro». Ahora, en compañía del exfutbolista Kiko Narváez.

Narváez y Carreño también fueron compañeros en Mediaset tanto en el Mundial de Rusia como en la anterior Copa del Mundo, celebrada en Brasil en 2014. Entonces, se filtró que el grupo audiovisual que encabeza Paolo Vasile tenía un presupuesto estipulado de 350.000 euros para pagar a los doce presentadores que acudieron al evento, entre los que también se encontraban Juanma Castaño, Sara Carbonero, José Antonio Camacho y J.J. Santos, director de deportes del grupo. Repartiendo ese montante de manera ecuánime entre los doce, cada uno de los presentadores de Mediaset en el Mundial de Brasil se habría embolsado más de 29.000 por un mes de trabajo. Es decir, cerca de 1.000 euros al día. Una buena cantidad de dinero, que sin embargo dista de lo que percibiría el exfutbolista Manolo Sanchís por comentar partidos de fútbol en Televisión Española. Según reveló el periodista José Manuel Díaz a ese respecto, el exjugador se llevaría 6.000 euros por cada encuentro al que pone su voz para opinar.

El auge de las tertulias

Las tertulias deportivas, en liza con programas como «El chiringuito» en Atresmedia y «Estudio Estadio» en RTVE, también premian con buenos sueldos a sus colaboradores. Tal y como ha podido saber ABC, un tertuliano del programa que presenta Josep Pedrerol en MEGA gana entre 150 y 300 euros por programa. Es decir, que si un colaborador de «caché alto» (de los que gana 300 euros) acude durante veinte días al mes a «El chiringuito», se embolsa 6.000 euros mensuales. Por su parte, en «Estudio Estadio» y según refleja «Vertele», cada colaborador gana «unos 100 euros» por intervención en el programa. En cuanto a Pedrerol, previamente referido, el portal «Fútbol Finanzas» publicó que gana cerca de 4 millones de euros al año por su labor al frente de su espacio y de «Jugones», el programa diario de deportes de La Sexta. Cuando presentaba «Punto Pelota» en Intereconomía, cobraba 180.000 euros mensuales: 2,16 millones de euros al año.

Otras cadenas, como los canales regionales madrileños (Telemadrid y La Otra) y los corporativos de los clubes (Real Madrid TV o Barça TV) no pagan sueldos tan altos a sus narradores y comentaristas. Tal y como ha sabido este medio, el salario mínimo es de 150 euros por encuentro, cifra que asciende a 300 en canales especializados como Eurosport. Llama la atención el caso de Real Madrid TV, donde se abona por igual la retransmisión de un partido de categorías inferiores (como benjamines o alevines) que uno del Real Madrid Castilla, segundo equipo del conjunto blanco.