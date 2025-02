Sucio aquelarre en ‘prime time’: ’Secret Story’ premia el machismo y promueve el acoso y derribo contra Cristina Porta y Luca Onestini

Solo falta una semana para conocer al ganador o ganadora de la primera edición de ‘Secret Story: la casa de los secretos’ , pero, para no perder la costumbre, el ‘reality’ se vuelve a columpiar indignando a la audiencia de bien. En plena recta final, cuando por lógica el protagonismo debería ser íntegramente para los finalistas, suben a la casa de Guadalix cuatro expulsados, con el fin de, supuestamente, saldar cuentas pendientes surgidas en la convivencia con los candidatos a la victoria. Qué causalidad que sea el cuarteto de ex participantes más venenoso y malintencionado de la edición, aka, Adara Molinero, Lucía Pariente, Miguel Frigenti y Julen de la Guerra . Y qué casualidad que todos van contra los mismos. Lo han llamado «cuentas pendientes» porque «vamos a seguir desestabilizando a Cristina y Luca» sonaba regular.

Concursan, se les echa; se vota repesca por uno y meten a dos . Después se les vuelve a poner de patitas en la calle. Sin embargo, parece que para el programa no son suficientes señales de que la gente se ha cansado de la mala educación, la agresividad y la chulería; hay que seguir exprimiendo el acoso y derribo contra personas que llevan tres meses encerradas y agotadas mentalmente solo por un poco de ‘show’ bochornoso.

Además de repetitivo a más no poder. ¿A quién le importa a estas alturas lo que cuatro reventados opinen sobre la relación de dos concursantes de pleno derecho a los que se les lleva acusando de hacer una ‘fake carpeta’ desde el minuto 1, han superado todas las críticas, y viven su particular luna de miel ya como finalistas? ¿Qué hay de grave en que dos personas libres y solteras se gusten? ¿Es muy relevante volver a repetir el mismo discurso sobre el no conflicto de Cristina y Adara, que, dicho sea de paso, bien que caló la periodista a la ganadora de ‘GH VIP 7’ antes que nadie? ¿O sobre la rotonda que tomó Miguel Frigenti contra los dos únicos amigos que le tuvieron aprecio en el concurso? ¿Y qué más da que opinen que la catalana es prepotente y altiva, si ella lo que importa es que ella sigue dentro después de siete nominaciones y los demás en la calle?

Un espectáculo bochornoso

Lo vivido en la nueva gala de ‘Secret Story’ no es sino el enésimo aquelarre contra los dos concursantes que llevan el peso de la edición (y también de los machaques): Cristina Porta y Luca Onestini . Un espectáculo desagradable y lamentable en el que los agredidos no han podido siquiera defenderse como es debido porque el presentador ha dado carta blanca a los berridos de los intrusos. Ni entretenimiento ni telerrealidad. Y todavía es más flagrante sabiendo que el programa premia así el machismo y las agresiones verbales de Lucía Pariente , quien tan solo horas antes de volver a la casa ha cruzado todos los límites de lo permisible lanzando varios tuits vomitivos contra la pareja. «Telecinco: 12 meses, 12 causas»…pero solo a ratos.

Esta señora sacando la patita otra vez, de verdad que no entiendo como alguien que suelta estas cosas y otras peores, tiene cabida en TV pic.twitter.com/yiYyTre2gH — ABUGrinch 🎙 (@20I2ELABU) December 16, 2021

«No termino de entender que suban a gente de fuera, machaquen e insulten a gente que lleva tres meses aislados y no tengan ni la opción de contestar. Solo insultan y agreden verbalmente todo el tiempo», cuestiona acertadamente Isabel Rábago desde plató. Mientras tanto, Gemeliers otra noche más olvidados en algún rincón de la casa, con 0 unidades de protagonismo, y Sandra Pica premiada por todo el contenido que aporta al programa (ironía modo on) con un vídeo 'shipper' y un reencuentro con su novio, también reconocible como el último expulsado. Que no se note el 'spoiler' de la expulsión.

Al final, la única realidad es que a lo largo de los tres meses de concurso, hay dos personas que nunca jamás han necesitado tirar de historias de otros ni criticar, pues han estado muy ocupados viviendo la experiencia y sacándole el máximo partido a su concurso. Otros han figurado como meros personajes secundarios, satélites orbitando alrededor de sus compañeros. «¿Por qué no siguen con su vida y nos dejan en paz? ¿Por qué tenemos que aguantar que suban atacándonos a nosotros y a nuestra relación?», le preguntaba el italiano a su chica, visiblemente asqueados ambos con el enésimo ‘round’ de ataques sin sentido contra ellos. Desde su aislamiento aún no comprenden que todos los ataques son fruto de un sentimiento que mueve el mundo: la envidia.

La última expulsión: Sandra desfila para su casa

Tras la salvación de Gemeliers en el último programa, con Luis Rollán el cuarteto de finalistas de la primera edición de ‘Secret Story’ está por fin al completo. Convertido en el nuevo blanco fácil de sus compañeros de dentro y fuera por reafirmar su lealtad a la pareja no dándoles puntos en la última ronda de nominaciones, el colaborador no lo ha tenido fácil estos días. Teniendo en cuenta que hace 84 años confesó su deseo de llegar a la final con ellos, la repentina animadversión de los gemelos, Sandra y Julen por el su hasta ahora amigo parece más una mala estrategia diseñada para quitarse competencia de cara a la lucha por el último puesto de finalista. Una vez más, les ha salido el tiro por la culata.

Rollán ha sido un concursante algo queda bien a veces, un defectillo que ha compensado con creces siendo un pilar fundamental en la convivencia que ha remado siempre a favor de las risas y el buen rollo de la casa.

Así pues, era justicia poética que la irrelevante Sandra se quedase a las puertas de la final, como así ha sido. Demasiado lejos ha llegado a remolque del ‘hate’ irracional hacia Cris y Luca (y con la colaboración de su familia millonaria). La ex de Tom Brusse se ha mantenido en la casa como la última de Filipinas del grupo de los ‘repescados & friends’, a pesar de que su concurso se ha basado en dormir 16 horas y montar el número en directo durante las galas. De hecho, ha verbalizado su deseo de querer irse en varias ocasiones, una muestra de desagradecimiento imperdonable en este tipo de formatos. Como acertadamente interpretó Luca, «no son amigos, solo tienen un enemigo en común»; no obstante, era la penúltima opción que les quedaba a cierto ‘fandom’ de cierta expulsada por partida doble para arrebatarle el triunfo a Porta u Onestini. Seguramente ahora se harán fans de Gemeliers.

A partir de ese momento, por tanto, se abren las votaciones en positivo. La cuenta atrás para llevarse el maletín ya ha comenzado: que gane el/la mejor.