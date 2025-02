Sorpresa en la final de ‘Got Talent’: Dúo Turkeev, ganadores de la séptima edición

La séptima edición de ‘Got Talent España’ ya tiene ganador. Después de diez galas de audiciones, cuatro semifinales y las actuaciones de más de 280 artistas seleccionados de entre más de 6.000 aspirantes, el impresionante número circense del Dúo Turkeev se ha alzado con la victoria en una gran final de infarto; además, llevándose a casa el premio de 25.000 euros en juego.

Los flamantes vencedores, cuya elección ha recaído en los votos del público del plató, se coronan como los mayores fuera de serie de la edición, tras lucirse en una gala desbordante de emoción y de actuaciones tan memorables como variopintas. Talentos de diversas disciplinas demuestran en la gala de ganadores sus asombrosas habilidades: el misterioso ajedrecista Rey Enigma , los cantantes Laura Diepstraten , Jorge Pineda y Joao Paulo ; los magos Javi Rufo , Maxence Vire y Magic Luna ; el Centro de Danza Teresa Tessier , 6ID, y el dúo Dog Dancing , primer perro en participar en el programa.

Sus acrobacias hicieron cambiar de opinión a Risto Mejide sobre los números circenses, hasta el punto de que el juez más exigente les concedió el Pase de Oro hacia la final. Con una actuación dedicada a la Navidad, la pareja ha sorprendido con una coreografía de acrobacias más íntima, alejada del toque rockero de las anteriores. Además, no han estado solos en el escenario: sus dos hijas los han acompañado por primera, cautivando todavía más al público y al jurado.

El reto de ajedrez «más exigente de la historia», según Risto

Aunque a expectación ninguna supera la espectacular ‘performance’ del Rey Enigma , uno de los retos más esperados de todas las ediciones del ‘talent’. En primer lugar, por desconocido para el propio concursante. Él no lo sabe, pero Risto Mejide ha cumplido con la promesa que le hizo al genio del ajedrez enmascarado en las semifinales. «Si llegas a la Gran Final, le he propuesto a la dirección de este programa que prepare el mayor reto ajedrecístico que se haya visto jamás en la historia de la televisión. Mi objetivo es que este reto se vea en todos los países. En todo el mundo».

Y así ha sido . ‘Got Talent España’ ha logrado dejar con la boca abierta a todo bicho viviente del Nuevo Teatro Alcalá, cuyo escenario acoge algo nunca visto en la televisión española: una épica partida entre el finalista del ‘talent’ y un gran maestro internacional como es Anatoli Karpov . Campeón del mundo 16 años y ganador de más de 160 torneos, Karpov es uno de los mejores jugadores de ajedrez de la historia y una leyenda viva de esta disciplina.

No es de extrañar la sorpresa monumental del concursante cuando, al poco de empezar la partida definitiva, en la que creía que se enfrentaría de nuevo a Risto, el juez la interrumpe para dar paso a su verdadero contrincante con quien ha jugado una frenética partida tan reñida que ha quedado en tablas por un segundo. Un segundo que lo ha librado del jaque mate, y de tener que desvelar su identidad, que guarda con recelo. Con decenas de miles de seguidores en redes sociales, Rey Enigma ha revolucionado el mundo del ajedrez, ostenta nivel de Gran Maestro y viaja por España para divulgar la pasión por este deporte.

«Yo perdí contigo, tu has hecho tablas. No estoy tan mal, ¿no?», bromea Mejide, quien lo felicita por su hazaña: «Lo que has hecho hoy es una gesta». Además, el juez ha querido transmitir un mensaje con unos destinatarios muy especiales. «El momento que hemos vivido aquí no es solo para mí o para el Rey Enigma. Es para todos esos niños a los que igual no les gusta el futbol, o el basquet, y los miran raro por jugar al ajedrez. No sois raros».