Actualizado 30/01/2019 a las 22:54

«First Dates», con Carlos Sobera al frente, sigue empeñándose en su tarea de erradicar la soltería en España. Tarea difícil la suya, pero no es esa razón paa claudicar. Por el plató de Cuatro han pasado los personajes más excéntricos que uno pueda imaginarse, y no pocos de ellos se han ido del programa acompañados. Ninguna misión es imposible. Más de 800 noches lleva en antena el espacio de Sobera. Y no es de extrañar, porque «First Dates» ofrece entretenimiento y diversión de todo tipo para los espectadores.

Rompió el hielo Cristina, una parada madrileña de 22 años, que dijo que en su barrio la conocían como «la "Princess", porque voy siempre de rosa y parezco una princesita». Cristina llegó practicamente en sujetador, y le contó a Sobera que buscaba «un chico que me quiera como soy y me haga reír. Y que sea guapo con tatuajes y piercings».

Para cenar con la princesa llegó Cruz, un camarero dominicano de 22 años que vive en Madrid y que presumía de ser un rompecorazones: «En el amor me he portado fatal. Estuve con chicas que me cuidaron mucho, pero yo fui el que intoxiqué la relación». Nada más verse se llevaron una buena impresión. Cruz dijo que le habían gustado «sus tetas, pero no tanto sus piños».

Pasaron a la mesa y mantuvieron una charla distendida. Pronto se dieron cuenta de que compartían su gran afición: salir de fiesta. También escuchaban el mismo tipo de música (reggaeton, trap) y ambos tienen muchas ganas de viajar. «Es majo, divertido y alegre», contó Cristina en el confesionario. Luego pasaron a hablar de sus experiencias amorosas y él no ocultó nada: «He tenido chicas que se portaban bien conmigo y yo me portaba mal: me liaba con sus amigas o lo que sea...Pero no soy malo, solo que a veces se me va la cabeza».

Ella quedó evidentemente muy impactada por eso: «Estoy a cuadros. Me he quedado a cuadros porque eso es que es como eran los chicos con los que yo he estado...Como para confiar contigo viendo que tienes novia y andas tirándote a otras». Eso ya cambió la actitud de Cristina, que a la hora del desenlace prefirió no darle una segunda oportunidad a Cruz.