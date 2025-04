La sorprendente conversación de Isabel Pantoja con 'Sálvame'

Isabel Patoja ha hablado. La cantante, que estaba desaparecida desde hace tiempo y no se había pronunciado sobre la guerra que mantienen Kiko Rivera e Isa Pantoja, ha decidido que es hora de intervenir y para ello ha dado sus primeras declaraciones a ' Sálvame ' ( Telecinco ). Así, lo ha adelantado Adela González , el nuevo fichaje del programa, en su sección , mientras contextualizaba cómo había sido esa conversación que se había producido el miércoles 9 de febrero sobre las 13.00 horas.

Tal y como ha informado la periodista, hubo una llamada de Barcelona a Cantora , residencia de Isabel Pantoja, y la tonadillera no tuvo reparos en hablar con el periodista en una conversación que duró más de 7 minutos y que ' Sálvame ' ha adelantado en riguroso directo .

En ese avance, Isabel Pantoja señala que no ha superado del todo la muerte de su madre . «Ahí ando, con lo de mi madre no lo estoy pasando bien. Me siento huérfana absoluta», dice en la llamada telefónica y que ratifica las palabras que Isa Pantoja había pronunciado en 'El programa de Ana Rosa' , donde había dejado caer que su madre no estaba bien.

Pantoja, con ayuda profesional

Por otro lado, para aquellos que piensan que no sale de casa, Isabel Pantoja ha afirmado que no está encerrada . «¿Quién te ha dicho que yo estoy encerrada en una casa?», pregunta a su interlocutor .

Preguntada sobre el supuesto mal momento por el que está atravesando, Pantoja dice tener « profesionales que me ayudan», además de «los fans y su energía positiva, que me llega», asegura la cantante, que también en otro corte de la conversación aclara que ella no es «ni rencorosa , ni envidiosa , ni nada que termina en -osa».

Por último, en ese extracto de conversación, Isabel Pantoja ha contado que no tiene redes sociales porque no le gusta «la violencia ».