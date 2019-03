La sorprendente anécdota que Kiko Rivera recordó en «GH Dúo»

Actualizado 10/03/2019 a las 01:36

Son muchas las confesiones de los concursantes de «GH Dúo» las que hemos escuchado a lo largo del reality. Los participantes amenizan las horas en la casa de Guadalix de la Sierra durmiendo, haciendo deporte o conociéndose los unos a los otros. En una de esas charlas, Kiko Rivera recordó una curiosa situación que vivió su madre con una fan el año pasado: Rosa Delia, más conocida como la «Pantoja de Canarias».

La que era una de las seguidoras más acérrimas de la tonadillera había acudido a un programa de televisión local canaria apenas tres días antes del concierto de Isabel Pantoja en las islas. «Me encanta como artista, como canta. Todo», dijo. Hacía siete años que la cantante no había actuado en el archipiélago y Delia tenía muchas ganas de ir. «Pero no hay presupuesto», confesó. Sin embargo, la imitadora de la Pantoja se atrevió a pedirle un pequeño favor: «Te pido por favor que me mandes una entrada para ir a verte. Esa es mi ilusión en la vida. Llevo muchos años luchando con una enfermedad, y me gustaría verte otra vez».

Isabel Pantoja le hizo el favor y le mando un pase para su concierto en el Gran Canaria Arena, pero tristemente Rosa Delia no consiguió verla. «Esperando en la cola para entrar al concierto de Isabel Pantoja ha sufrido un infarto», informó el reportero de «Sálvame» que se había trasladado hasta el lugar del concierto. La «Pantoja de Canarias» falleció cuando se disponía a entrar al concierto de Isabel Pantoja.

Para hacer la noche más inolvidable, habían puesto a disposición de Rosa Delia un coche con conductor para que la recogiera en su domicilio y la llevara hasta las puertas del estadio para recoger las invitaciones. Fue entonces cuando la propia Rosa Delia comentó al chófer que no se encontraba bien y, acto seguido, sufrió el infarto.

«Antes de salir, me dijeron que vino a recoger la entrada y de la emoción sufrió un infarto. Quiero decirles que Rosa Delia ha fallecido. Ha fallecido con su entrada que Isabel Pantoja le había invitado», dijo visiblemente afectada Isabel Pantoja durante el concierto. «Quiero dar el pésame a toda su familia y decirte, Rosa, busca a los míos, estate con ellos, vas a estar bien y te voy a llevar en mi corazón. Has muerto con esa pena de no poderme ver. Te quiero».