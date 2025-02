Una soltera cabreada da calabazas a su cita y abandona 'First Dates' en mitad de la cena: «No me siento a gusto»

Maite (48) visitó la noche del miércoles 12 de abril el restaurante de ‘First Dates ’ buscando sentirse menos sola y acabar con una soltería de más de diez años. No es la primera vez que intenta encontrar el amor en este tiempo, pero entre medias, esta cordobesa madre de dos hijas volvió a sufrir un desengaño cuando la pareja con la que intentó rehacer su vida la dejó por otra más joven. Pese a haber experimentado una vida sentimental tan calamitosa, sin embargo, ella no pierde la fe en el amor. «Cuando he estado enamorada lo he dado todo», le contó a Carlos Sober a a su llegada al local del programa de citas de Cuatro.

Al presentador le explicó también durante los momentos previos a conocer a su cita que no tiene un prototipo de hombre y que para decidir si alguien le gusta o no primero debe conocerlo. Ni Brad Pitt la encandilaría si fuera soso. Su único requisito es que al afortunado en cuestión le guste bailar tanto como a ella, especialmente bachata. «No quiero un hombre que me ponga una alfombra roja, ya me la pongo yo. Quiero alguien que comparta conmigo», recalcó. Y si no lo encuentra, no pasa nada; Maite llegó al programa con un plan B. «Si no me sale nadie me voy con Matías ».

‘First Dates’ le preparó una cena con Francisco (49), un divorciado que se tiene a sí mismo como «‘apañao’, bromista y alegre». Haciendo gala de ese carácter no se achantó cuando el programa lo puso a bailar bachata con Maite antes incluso de hacer las presentaciones. No es lo suyo, tal y como él mismo admitió, aunque le puso empeño.

Francisco, la cita de Maite Cuatro

La 'imposición' desafortunada de Francisco

A golpe de cadera y de piropos este agricultor cordobés intentó conquistar a su acompañante con mucho entusiasmo. Justo lo que ella no demostró. A Maite , Francisco no le entró por los ojos y así se lo hizo saber a los espectadores sincerándose a cámara. «Yo por la calle no me hubiera fijado en él. Es bajito, no es mi tipo de hombre con el pelo pintado y pienso que debería ser más natural. A lo mejor con arte hablando dices ‘jolines, lo vale’. Pero ni así, abre la boca y pierde todo el encanto».

No habían pasado de los entrantes todavía, pero Maite tuvo claro desde el principio que con Francisco combinaba regular. Y eso que él lo dio todo y no perdió la esperanza de quedar con ella algún día. A la mínima mención de seguir viéndose después de ‘First Dates’, la cordobesa lo frenó en seco. «A lo mejor es muy pronto para decirlo, pero ahora mismo lo que he visto no me ha llamado la atención», le reconoció a la cara.

Sin embargo, Francisco perseveró, dispuesto a obtener un sí a toda costa, incluso sugiriéndole que disimulara y aceptara una segunda cita solo para no quedar mal fuera. Sin pretenderlo, le dio a Maite el pretexto para retirarse en mitad de la velada. «Ese detalle no me ha gustado, me tengo que ir. Si me gusta la cita lo digo, y si no, también. A mí no me impone nadie decirle que sí cuando no me estoy sintiendo a gusto con esa persona», aseveró. Acto seguido se despedía airadamente y se marchaba del restaurante, triste porque el hombre le hubiera «desmoronado el castillo» de la ilusión.