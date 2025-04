El delicado estado de salud de un actor de 'Aquí no hay quien viva': «Es horrible»

No es la primera vez que un famoso ha terminado en la ruina o en una situación económica al límite, de ahí, que cuando comenzó a circular el rumor de que un conocido actor de ' Aquí no hay quien viva ' estaba arruinado por los diferentes programas de televisión, sin querer los telespectadores le comenzasen a dar credibilidad. Pues bien, para cortar de pleno dicho falsa información, la mujer de este intérprete ha tenido que entrar este fin de semana en ' Socialité ' (Telecinco) para acabar con esos rumores.

Paca Almenara, mujer de Santiago Ramos , actor que interpretaba a Andrés Guerra en 'Aquí no hay quien viva', entró este fin de semana en ' Socialité mediante una llamada telefónica para dejar claro que la situación económica que viven no es extrema, tal y como se había viniendo informando. «No es verdad. No está arruinado ni en la miseria», señaló la esposa, que sí confirmó que Santiago Ramos atraviesa por un delicado estado de salud. «Le diagnosticaron Parkinson y está muy cuidado en una buena casa. No somos ricos, pero tenemos para cuidarlo perfectamente», afirmó la esposa del actor de ' Aquí no hay quien viva ', que también explicó que fue diagnosticado con la enfermedad con 66 años (actualmente, cuenta con 73 años).

'Socialité' aclara la situación de Santiago Ramos

Paca Almenara también aseguró en ' Socialité ' que el Parkinson ha afectado a Santiago Ramos , ya que, evidentemente, le impide trabajar en el mundo de la interpretación ya que le ha afectado a la memoria. «Esta enfermedad es horrible porque le ha quitado todo. Conducir, su moto... Santi es muy bueno en teatro y le han ofrecido proyectos muy buenos, pero no puede hacer ningún tipo de obra porque el Parkinson afecta a la memoria y un actor tiene que tener mucha memoria para retener los diálogos», indicaba la mujer del actor en ' Socialité '.

«Es una pena verlo así porque es un actor magnífico», comentaba Paca Almenara al programa de Telecinco , aunque para finalizar la esposa del actor quiso dejar claro que, a pesar de todo, el intérprete está bien cuidado. «Tiene siete hermanos que están pendientes de él. Mis hijas, mi hija María Adánez, su marido, mi hija Eli... Estamos todos pendientes de Santiago», indicó la mujer de Santiago Ramos .